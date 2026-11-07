Se le atora pie en registro, policías de CDMX la rescatan

Una joven de 23 años fue rescatada por elementos de la Policía Auxiliar (PA) luego de que una de sus piernas quedó atorada en un registro de electricidad. El incidente ocurrió en el corredor peatonal Francisco I. Madero, ubicado en el Centro Histórico, reportó este sábado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

"Uniformados de la PA de la SSC auxiliaron a una joven de 23 años que sufrió una caída y quedó atrapada de una pierna en un registro de cableado, ubicado en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc", indicó la dependencia.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre el corredor Madero y una transeúnte solicitó su apoyo, luego de que, momentos antes, introdujera accidentalmente una pierna en un registro de cableado, lo que provocó su caída.

Policías la auxiliaron Especial

Los policías se acercaron para auxiliarla y realizaron maniobras para ampliar el espacio del registro y facilitar la liberación de su pierna, con lo que lograron ponerla a salvo.

Solicitaron los servicios de emergencia para que recibiera atención médica, sin embargo, la joven manifestó que era su voluntad no recibirla y se retiró del lugar por sus propios medios.

Los oficiales dieron aviso al área correspondiente para solicitar la reparación del registro y, como medida preventiva, colocaron una valla de popotillo para delimitar la zona y evitar otro incidente.