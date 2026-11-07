Rescatan a dos menores extraviados en barranca de Chapultepec

Dos menores de edad quienes se extraviaron en una barranca de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec fueron rescatados por policías con binomio canino, bomberos y elementos de protección civil de la Ciudad de México.

Operadores del Centro de Comando y Control Poniente recibieron una llamada telefónica en la que uno de los jóvenes narró que él y otro menor de edad se encontraban extraviados dentro de la barranca, y a través de su teléfono celular refirió su ubicación exacta, por lo que los equipos de emergencia se dirigieron al sitio.

Al llegar a las calles Ignacio Zaragoza y 10 de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, los oficiales con su integrante canino hicieron contacto con ellos para identificar el punto en el que se encontraba y, al mismo tiempo, solicitaron el apoyo de los servicios de bomberos y protección civil.

Se aproximaron al barranco, donde localizaron a ambos menores y con las precauciones necesarias y en coordinación con bomberos y equipo de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, llegaron hasta el punto en el que se encontraban.

Paramédicos diagnosticaron a los menores con ligera hipotermia y deshidratación.

Al lugar llegaron dos mujeres de 52 y 45 años, quienes se identificaron como madres de los jóvenes extraviados.

"Los policías los guiaron hasta la salida ubicada en la calle Manuel Dublán, en la colonia Tacubaya, donde se retiraron por sus propios medios, no sin antes agradecer el apoyo y la atención oportuna al llamado, con lo que se evitó que pudieran sufrir lesiones u otros inconvenientes derivados de las condiciones de la zona", indicó la SSC en un comunicado.