Atienden Bomberos de la CDMX más de 60 emergencias en 24 horas

Con un saldo de 18 fugas de gas, 18 árboles seccionados, 13 incendios, nueve choques automovilísticos y dos rescates de personas fue el resultado de las intervenciones realizadas por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México durante las últimas 24 horas en las distintas alcaldías de la capital.

El reporte operativo fue dado a conocer por el director general de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova, quien detalló a través de sus canales oficiales la intensa actividad desempeñada por el personal de emergencia para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX durante una de las más de 60 intervenciones de emergencia registradas en la capital del país. Especial

Entre las incidencias con mayor volumen de atención destacaron los reportes por fugas de gas LP y los colapsos de arbolado vial, situaciones que requirieron la pronta intervención de las cuadrillas para mitigar riesgos de explosión, liberar avenidas bloqueadas y retirar follaje que afectó el cableado o estructuras contiguas.

Asimismo, la atención de 13 siniestros por fuego y el auxilio en accidentes de tránsito permitieron concretar el rescate efectivo de dos personas que se encontraban en situación de peligro.