Embozados lanzan cohetones en el Colegio de Bachilleres 6 en Iztapalapa; docente resultó lesionado

Un grupo de personas embozadas lanzó cohetones al interior del Colegio de Bachilleres 6, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, lo que dejó como saldo un maestro lesionado y movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en el plantel situado sobre la avenida Antonio Díaz Soto y Gama, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Tras la llegada de los uniformados, los presuntos responsables comenzaron a dispersarse y se retiraron del lugar.

Paramédicos que acudieron al sitio brindaron atención a un docente que presentó una contusión de aproximadamente un centímetro en la región parietal derecha, así como a una mujer que sufrió una crisis de ansiedad.

La dependencia informó que ninguna de las dos personas requirió traslado hospitalario.

Tras el incidente, policías capitalinos mantuvieron presencia en las inmediaciones del plantel para prevenir nuevos hechos y salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Hasta el momento, la información sobre lo ocurrido se encuentra en desarrollo y no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de las personas que lanzaron los cohetones ni las circunstancias que originaron el incidente.