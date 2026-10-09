Lluvias fuertes y tormentas eléctricas azotarán gran parte de la CDMX; prevén máxima de 21 °C

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso de tiempo severo para la Ciudad de México, previendo precipitaciones acumuladas de entre 15 y 29 milímetros acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en gran parte de la capital.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las afectaciones por lluvia se concentrarán en un periodo comprendido desde las 14:00 horas de este viernes hasta la 01:00 hora del sábado. En el balance térmico para las próximas 24 horas, la dependencia detalló que se registrará una temperatura máxima de 21 °C y una mínima de 15 °C, tomando como punto de referencia la alcaldía Venustiano Carranza.

El reporte meteorológico señala que la jornada comenzará con un ambiente fresco a frío en las zonas altas. Posterior al mediodía se espera un cambio gradual hacia un ambiente templado a cálido, dando paso a cielos nublados y el desarrollo de tormentas.

Según la curva de temperatura esperada, el pico máximo de 21 °C se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, descendiendo gradualmente a 18 °C hacia las 21:00 horas y alcanzando el punto más bajo durante la madrugada.

Mañana fresca, fría en partes altas. Después del mediodía, ambiente templado a cálido, cielo nublado y lluvias fuertes con actividad eléctrica”, informó la institución a través de sus canales oficiales.

En cuanto a las condiciones ambientales, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reportó que la calidad del aire se mantiene en nivel “Buena”, con concentraciones controladas de contaminantes como O₃, NO₂, SO₂, PM₁₀ y PM₂.₅. Se exhorta a la población a tomar precauciones ante encharcamientos, retirar basura de coladeras y mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos del Sistema de Alerta Temprana.