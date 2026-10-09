Marchas y bloqueos hoy viernes 9 de octubre; horarios y alternativas viales

La Ciudad de México tendrá este viernes 9 de octubre una jornada con diversas movilizaciones sociales, concentraciones y rodadas ciclistas que podrían provocar afectaciones a la circulación, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Entre las actividades previstas destaca una marcha encabezada por trabajadoras sexuales, además de concentraciones estudiantiles, movilizaciones por justicia para víctimas de violencia y reuniones de jubilados del IPN.

Marcha de Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes

A las 15:00 horas partirá una movilización desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, con destino a la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta denominada "¡Ninguna agresión sin respuesta, respeto total al trabajo sexual!" busca visibilizar la violencia contra trabajadoras sexuales y personas trans, además de exigir una respuesta institucional tras agresiones denunciadas durante una jornada de salud realizada el pasado 6 de octubre.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Ricardo Flores Magón, Fray Servando Teresa de Mier.

Comunidad Estudiantil de la ENP No. 1

A las 12:00 horas estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 "Gabino Barreda" realizarán una concentración en las instalaciones del plantel en Xochimilco.

Solicitan atención a demandas relacionadas con seguridad, denuncias de acoso, destitución de un docente, mantenimiento y baños incluyentes.

Alternativas viales: Prolongación División del Norte, Guadalupe I. Ramírez, Periférico Sur, Acueducto.

Colectiva Las Tonantzin

Desarrollará actividades durante el día en tres puntos distintos: el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, el Tribunal Superior de Justicia y el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La organización exige justicia para mujeres víctimas de violencia y seguimiento a diversos procesos judiciales.

Alternativas viales: Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 6 Sur, Periférico Oriente, Avenida Reforma, Doctor Río de la Loza.

Extrabajadores de la Extinta Ruta 100

A las 10:00 horas acudirán a la Secretaría de Gobierno para exigir el pago pendiente correspondiente al fideicomiso F/100.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Circunvalación, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier.

Solidaridad Militante Va por Cuba

A las 10:00 horas realizará una jornada de acopio de medicamentos y alimentos en el Monumento a la Revolución para apoyar al pueblo cubano.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Ribera de San Cosme.

Docentes Jubilados del IPN

A las 11:00 horas se concentrarán en instalaciones de ServiSNTE, en la colonia Lindavista, para solicitar su incorporación al padrón de jubilados y una representación sindical adecuada.

Alternativas viales: Instituto Politécnico Nacional, Montevideo, Avenida Ticomán, Avenida Cien Metros.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas realizará actividades simultáneas en el Monumento a la Madre, División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, así como en Gran Canal y Circuito Interior.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Universidad, Eje Central, Río Churubusco, Avenida 608.

Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán

A las 13:00 horas ofrecerá una conferencia de prensa frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar temas relacionados con autonomía indígena, territorio y recursos hídricos.

Alternativas viales: Circunvalación, Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión.

Grupo Cuervos del CETIS 39

A las 13:30 horas realizará actividades conmemorativas por el vigésimo aniversario de su organización estudiantil en Xochimilco.

Alternativas viales: Prolongación División del Norte, Periférico Sur, Guadalupe I. Ramírez.

Frente Estudiantil Interuniversitario Revolucionario

A las 14:00 horas llevará a cabo el evento denominado "Metro Popular" en la estación Universidad de la Línea 3.

Los participantes protestarán por presuntos actos de represión contra estudiantes ocurridos durante las movilizaciones del 2 de octubre.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Insurgentes Sur, Eje 10 Sur, Periférico.

Colectivo de Acción Política Antipatriarcal

A las 17:00 horas se manifestará en el Hemiciclo a Juárez para expresar rechazo al movimiento denominado "Incel" y mostrar solidaridad con víctimas de violencia.

Alternativas viales: Avenida Hidalgo, Eje Central, Balderas, Paseo de la Reforma.

Rodadas ciclistas

Durante la jornada también se realizarán varios recorridos ciclistas.

Renega2 partirá a las 09:00 horas desde Ciudad Satélite rumbo al Parque Lineal Gran Canal. Diversidad PILARES realizará una rodada a las 13:45 horas en Venustiano Carranza dentro de las actividades por la diversidad sexual. Por la noche, Free Bikes iniciará un recorrido desde Azcapotzalco.