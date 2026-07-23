Sentencian a 50 años de prisión a secuestradores de taxistas por aplicación

Por el secuestro exprés agravado del conductor de un taxi por aplicación, un juez condenó a 50 años de prisión a Ana Cecilia “N” y Brandon “N”, ya que se acreditó su responsabilidad en el ilícito, ambos sujetos estarían relacionados con otros eventos similares, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) continúa con las investigaciones para acreditar su responsabilidad.

En la investigación de los hechos se estableció que el 21 de marzo de 2023 la víctima aceptó la solicitud de un viaje, el cual inició en las inmediaciones del centro comercial Parque Las Antenas, en la alcaldía Iztapalapa, en el lugar abordaron tres hombres y una mujer, entre ellos los ahora sentenciados.

El viaje comenzó de manera normal, hasta que uno de los pasajeros ordenó al conductor detenerse, en ese momento lo sometieron y pasaron al asiento trasero, en donde lo amarraron de pies y manos, además de cubrirle la cabeza.

Brandon “N” lo despojó de su teléfono celular, cartera y otras pertenencias. Permaneció privado de la libertad durante aproximadamente dos horas y posteriormente fue abandonado dentro de una construcción en obra negra, de donde logró salir para solicitar ayuda”, detalló la fiscalía local.

Dos meses después, los agentes de la Policía de Investigación fueron informados que dos personas estaban detenidas por delitos contra la salud, cuyas características eran similares a los retratos hablados que se obtuvieron durante las declaraciones de la víctima.

Por lo que ésta acudió a reconocer a los detenidos y los señaló como los responsables de su secuestro, con otras pruebas recabadas en la investigación fue posible solicitar la orden de aprehensión contra Ana Cecilia y Brandon, la cual se concretó un día después.

Con base en los elementos presentados por la Fiscalía CDMX, el 14 de julio la autoridad judicial impuso a Ana Cecilia “N” y Brandon “N” una pena de 50 años de prisión a cada uno, además de una multa, la reparación del daño material y la restitución de los bienes sustraídos y del vehículo. Asimismo, les negó beneficios y sustitutivos de la pena”.

Relación con otros secuestros

De acuerdo con los trabajos de la fiscalía capitalina, se tuvo conocimiento que los sentenciados también están imputados en otros tres casos de secuestro exprés iniciados durante 2023. Se pudo establecer la misma forma de operar, en la que se solicita un servicio de transporte y abordaban tres hombres y una mujer, quienes los despojaban de sus pertenencias.

Uno de los casos corresponde al secuestro de un conductor, el cual se cometió el 3 de mayo, por su libertad exigieron a su familia 50 mil pesos.