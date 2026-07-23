Propone Partido Verde reforzar la prevención de incendios forestales en la Ciudad de México

La bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley orientada a fortalecer las medidas de prevención contra incendios forestales provocados por actividades humanas en las zonas de conservación y áreas naturales de la capital. La propuesta legislativa contempla priorizar el diseño de mecanismos de contención oportuna para mitigar los siniestros antes de que ocurran, al tiempo de regular de forma rigurosa la realización de fogatas y fomentar una mayor responsabilidad compartida entre los visitantes y las autoridades locales.

Impulsada por el coordinador parlamentario Jesús Sesma Suárez, la iniciativa busca inhibir comportamientos de alto riesgo dentro de los pulmones verdes capitalinos, tales como la presencia de brasas encendidas, el arrojo irresponsable de colillas de cigarro y el abandono de materiales inflamables en los ecosistemas. Con este marco normativo, la agrupación política destaca que la prevención representa el instrumento más eficiente y económico para resguardar la biodiversidad, evitando la pérdida irreversible de flora y fauna, el deterioro de la calidad del aire y la afectación a los servicios ambientales que abastecen a la metrópoli.

Durante la presentación del proyecto, Jesús Sesma Suárez enfatizó la trascendencia de actualizar el ordenamiento legal para consolidar una cultura cívica en favor del patrimonio ecológico de la ciudad. "Cuidar los bosques es una responsabilidad compartida y fortalecer el marco legal permitirá impulsar una cultura de prevención que contribuya a preservar los suelos de conservación y la biodiversidad de la capital", sostuvo el legislador al advertir sobre los elevados costos financieros y operativos que implican las tareas de combate, restauración y recuperación de suelos dañados.

Finalmente, el Partido Verde revalidó su compromiso de consolidar un entorno ambiental seguro para las futuras generaciones, argumentando que la anticipación a los riesgos antropogénicos resulta indispensable para blindar las reservas naturales de la Ciudad de México.