Detienen a 7 sujetos cuando descargaban mercancía robada de un camión

Siete personas, entre ellas un adolescente de 17 años, fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuando descargaban mercancía robada de un camión de transporte de carga, en calles de la alcaldía Iztapalapa

Los hechos se registraron sobre la calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, donde los agentes detectaron a varias personas que trasladaban paquetes de un camión de carga azul con caja blanca hacia una camioneta blanca.

Al intervenir, los policías solicitaron a los ocupantes la documentación que acreditara la propiedad o traslado legal de la mercancía; sin embargo, ninguno pudo comprobar su procedencia.

De acuerdo con el reporte policiaco, los sospechosos ofrecieron dinero a los agentes para evitar su detención.

Ante ello, los oficiales arrestaron a seis hombres de 18, 24, 25, 26, 31 y 38 años de edad, así como a un adolescente de 17 años.

Durante una revisión preventiva, los policías aseguraron 12 cajas de mercancía, un arma de fuego corta, 37 dosis de marihuana, cuatro candados y tres teléfonos celulares, además de los dos vehículos involucrados.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente por el probable robo de mercancía y los delitos que resulten.