Evalúa política cultural en CDMX; destacan eventos masivos y derechos comunitarios

Con más de 9.2 millones de asistentes registrados en 891 festivales y ferias y la ejecución de mil 982 acciones comunitarias, la titular de la Secretaría de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño, compareció ante la Comisión de Derechos Culturales del Congreso local durante la Glosa del Segundo Informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ante los legisladores, la funcionaria detalló los avances de una estrategia orientada a garantizar los derechos culturales y la gratuidad en las 16 demarcaciones.

Entre las cifras clave, destacó el impacto del Mundial Social con 18 Festivales Futboleros que congregaron a más de un millón de personas, la asistencia de 3.75 millones de ciudadanos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia durante cinco encuentros de la Selección Nacional y los 1.1 millones de visitantes en la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

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Asimismo, la programación en las UTOPÍAS creció de 135 actividades en 2024 a 414 en 2026.

Desde la tribuna parlamentaria, las distintas fracciones fijaron sus posturas. La diputada Juana María Juárez López, de Morena, afirmó que "México está de moda en el mundo gracias a la proyección internacional de las festividades locales”.

La legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo, del PAN, matizó los indicadores al señalar que "una política cultural exitosa no es aquella que organiza más espectáculos o contabiliza más asistentes, sino aquella que genera oportunidades para crear, aprender y participar de ellas".

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Raúl Torres Guerrero también del PAN, abogó por tender puentes con la comunidad migrante y Elvia Estrada Barba, del PVEM, propuso fortalecer la infraestructura ecológica y la atención a grupos prioritarios.

Finalmente, la Secretaría ratificó que continuará con el impulso al fomento a la lectura, el muralismo y la salvaguarda de las tradiciones, para consolidar el derecho a la cultura en la metrópoli.