Inhabilitan por un año a Sandra Cuevas por abusos del Operativo Diamante

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA CDMX) sancionó con un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, al determinar que incurrió en abuso de funciones y diversas irregularidades al debido proceso durante la implementación del denominado “Operativo Diamante” en 2023.

La resolución corresponde al juicio de responsabilidad administrativa TE/I-22616/2023, analizado por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal.

El procedimiento se originó a partir de denuncias y reportes ciudadanos relacionados con los operativos realizados durante la administración de Cuevas, mediante los cuales personal de la entonces alcaldía retiró de la vía pública enseres, bancas, sillas, pérgolas, jardineras y otro tipo de mobiliario perteneciente a establecimientos comerciales.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

De acuerdo con el fallo, el principal problema no fue únicamente el retiro de los objetos, sino que estas acciones se realizaron sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente y sin garantizar plenamente el derecho de audiencia y defensa de los afectados.

El Tribunal señaló que la alcaldía contaba con un procedimiento denominado “Retiro de Obstáculos en Vía Pública”, contemplado en su Manual Administrativo, pero determinó que dicho mecanismo no fue utilizado durante las acciones del Operativo Diamante.

El operativo fue implementado entre el 19 de junio y el 9 de agosto de 2023, se presentó por la administración de Cuevas como una estrategia para recuperar espacios públicos y combatir la ocupación irregular de banquetas y otras áreas.

La exalcaldesa incluso encabezó personalmente algunos de los recorridos, en los que se ordenaba el retiro de mobiliario de establecimientos. Algunas de estas acciones quedaron registradas en videos difundidos públicamente.

Con la resolución, Sandra Cuevas no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público durante un año. La sanción también contempla restricciones para participar durante ese periodo en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.