Operativo en Iztapalapa envía 34 motocicletas al depósito vehicular

Mediante el dispositivo “Salvando Vidas” para conductores de motocicletas, en Iztapalapa se trasladaron 34 motocicletas a un depósito vehicular por no contar con la documentación correspondiente y se efectuaron 13 amonestaciones verbales.

Como parte del programa de revisión a motociclistas, los policías establecieron un dispositivo integral para garantizar la seguridad y prevenir incidentes viales, en la esquina de avenida Tláhuac y el Anillo Periférico Canal de Garay, de la colonia Año de Juárez.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevó a cabo el operativo para fomentar la conducción segura, evitar accidentes y fortalecer la seguridad vial de los ciudadanos.

El operativo se realizó en la esquina de avenida Tláhuac y el Anillo Periférico Canal de Garay, de la colonia Año de Juárez Foto: SSC

Este tipo de dispositivos tienen como propósito generar “conciencia vial, evitar accidentes y reducir los riesgos de conductores y peatones, así como responder a denuncias ciudadanas que reportan a motociclistas sin el equipo de protección corporal adecuado, más pasajeros de lo permitido o sin la documentación que acredite la legal propiedad del vehículo”.

La SSC dio a conocer que continuará con estos dispositivos de revisión de manera aleatoria en las 16 alcaldías, con el propósito de evitar conductas que pongan en riesgo la vida de los conductores y fortalecer la seguridad vial para todas las personas usuarias de la vía.