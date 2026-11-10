Manifestaciones en CDMX hoy 10 de noviembre, hay opciones viales

Este martes, aunque no se esperan marchas en la Ciudad de México, sí habrá ocho manifestaciones y dos citas agendadas. El movimiento se concentrará principalmente en Iztapalapa, la Doctores, Polanco, Tlatelolco y el Centro Histórico. Por la noche habrán rodadas y eventos deportivos que pueden cargar el tránsito en Ciudad Universitaria y Azcapotzalco.

MANIFESTACIONES

Luciérnagas Buscadoras

Desde temprano habrá actividad en las inmediaciones del Metro Chabacano y, a partir de las 7:00, en el Metro Ermita.

Los colectivos se reunirán para salir rumbo a Huitzilac, Morelos, donde realizarán una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en una zona boscosa. No se descartan afectaciones momentáneas durante la concentración de los participantes.

Para evitar Chabacano pueden utilizarse Viaducto, Calzada de Tlalpan o Eje 3 Sur; en Ermita, las opciones son Plutarco Elías Calles, División del Norte y Eje 7 Sur.

Montaña Morada

A las 9:00 horas estarán afuera del Reclusorio Oriente, en Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Exigirán justicia por un caso de feminicidio y pedirán que las autoridades esclarezcan los hechos, coordinen las investigaciones y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Para evitar la zona pueden utilizarse Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Estudiantes del Colegio de Bachilleres 6

A las 10:00 horas se concentrarán en los alrededores del Metro Constitución de 1917. Los estudiantes rechazan las restricciones al uso de celulares en las escuelas. Argumentan que los teléfonos sirven para comunicarse con sus familias en una emergencia y también como herramienta educativa, sobre todo en planteles donde el acceso a internet es limitado.

Como alternativas están Periférico Oriente, Avenida Tláhuac, Eje 6 Sur y Eje 8 Sur.

Jubilados y pensionados de la CDMX

A las 11:00 horas tendrán una reunión informativa en el Ágora de Tlatelolco, en Manuel González y Lerdo. Hablarán sobre la incorporación de distintas prestaciones para personas jubiladas y pensionadas.

Los jubilados también marcharon sobre Paseo de la Reforma Rodolfo Dorantes

Para evitar la zona pueden utilizarse Insurgentes Norte, Eje Central, Guerrero o Ricardo Flores Magón.

Familiares y amigos de víctimas de feminicidio

Durante el día estarán frente a los Juzgados Penales de la CDMX, en Dr. Lavista 114, colonia Doctores. Exigen justicia por el feminicidio de dos mujeres originarias de Oaxaca ocurrido el pasado 30 de octubre en Tláhuac. También piden que la investigación se realice con perspectiva de género y sin impunidad.

Para evitar la zona pueden utilizarse Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central o Fray Servando.

Trabajadores de plataformas digitales (repartidores)

A las 12:00 horas se reunirán frente a las oficinas de VEMO Impulso, en Campos Elíseos 345, Polanco. Los conductores protestarán contra los esquemas de arrendamiento y financiamiento de vehículos de la empresa, pues aseguran que las condiciones reducen su autonomía y afectan sus ingresos.

Protesta de repartidores por app en Santa Fe Foto: JC Segundo

Para rodear la zona pueden utilizarse Masaryk, Ejército Nacional, Horacio, Mariano Escobedo o Periférico.

Movimiento Sin Techo

Durante el día habrá presencia frente al Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende. Sus integrantes pedirán ser incorporados a programas de vivienda.

Para evitar esa zona pueden utilizarse Eje Central, Eje 1 Norte, Circunvalación o José María Izazaga.

Movimiento Social Benito Juárez

También durante el día estarán en el Zócalo capitalino para exigir vivienda popular para familias de distintas alcaldías. Puede haber movimiento en Plaza de la Constitución y calles cercanas.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación o Eje 1 Norte.

CITAS AGENDADAS

Vecinos de Santa Bárbara

A las 11:00 horas acudirán a oficinas de Concertación Política, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera. Denunciarán la invasión de un predio ubicado en el Primer Callejón de 5 de Mayo, en Santa Bárbara, Iztapalapa.

Como alternativas están Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y Eje 2 Sur.

Colts de Aragón

A las 13:00 horas, jugadores y entrenadores del equipo de futbol americano acudirán al Edificio de Gobierno, en el Zócalo. Denuncian que les retiraron el campo donde entrenaban en el Deportivo Hermanos Galeana debido a obras de remodelación y a la construcción de un proyecto tipo Utopía.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

RODADAS

Desde temprano habrá recorridos ciclistas desde la Roma y la colonia Del Valle. A las 9:00 horas se realizará una caravana por el aniversario de un grupo ciclista con salida y llegada en Parque Arboledas.

Como parte de la rodada ciclista se realizaron diversas actividades

Por la noche, a las 19:45 horas, habrá una salida desde la Alameda Central rumbo a Naucalpan; a las 20:30 otra partirá de Plaza Tlaxcoaque hacia la Del Valle y, a las 21:00 horas, comenzará el llamado Cleto Nocturno desde Pilares y Pestalozzi rumbo a Circuito Interior.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

El Zócalo seguirá actividad por la Ofrenda Monumental, que continúa instalada y puede atraer a miles de visitantes durante el día.

El Zócalo de la Ciudad de México. Darío luna

Por la noche, Ricardo Montaner estará a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.

En deportes, Pumas recibe a Tigres a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario por los cuartos de final de la Liga MX Femenil. A la misma hora habrá lucha libre en la Arena México.

También se espera a Capitanes contra Texas, a las 20:00 horas en la Arena Ciudad de México.

También continúa el Festival del Terror en Six Flags y este martes comienza EXMA Extraordinary Humans en el Teatro Metropólitan.

Finalmente, a las 10:00 am saldrá desde la Glorieta de Peralvillo una peregrinación de conductores de ADO rumbo a la Basílica de Guadalupe.