Denuncian que 35 mil trabajadores del GCDMX lo hacen en condiciones precarias

La diputada local Patricia Urriza de Movimiento Ciudadano le expresó a la secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, Inés González que hay 35 mil personas que trabajan para dependencias del gobierno local sin contrato de trabajo, sin seguridad social, ni uniforme, el cual en algunos casos deben comprar ellos mismos y en entrevista la funcionaria afirmó que quienes estén en esa situación pueden buscar la asesoría de la dependencia.

“Le digo a todos los trabajadores de gobierno de la ciudad que se acerquen a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Nosotros les vamos a dar una asesoría para que ellos, en caso de que deseen llevar a cabo una conciliación o una mediación, incluso hasta un juicio, los podemos acompañar” dijo la funcionaria.

Sin embargo, para los medios no fue fácil entrevistarla: cuando salió de la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del congreso local los reporteros empezaron a hacerle preguntas afuera del salón Heberto Castillo, como es la costumbre en Donceles, pero el diputado local de Morena, Juan Rubio Gualito, les insistió a los reporteros en que siguieran caminando sobre el pasillo lo que dificultó en extremo la entrevista.

Ante la actitud de Rubio Gualito, los reporteros tuvieron que insistirle en que les permitiera realizar su trabajo y al final pudieron terminar la entrevista, mientras la funcionaria amablemente respondía.

Sobre las 35 mil personas que trabajan en condiciones precarias, Urriza afirmó durante la comparecencia de la secretaria que 11 mil son del sector cultura, 6 mil de Pilares, 3 mil de Utopías, 7 mil de programas sociales, mil 500 de Ponte Pila y 10 mil trabajadores ‘voluntarios’ de limpia.

Durante la comparecencia la diputada local del PAN, Lizzete Salgado, expuso uno de esos casos: “me solicitaron hacer de su conocimiento una carta firmada por la compañera Mariana Ascensión Quiroz, quien colabora en el gobierno de la Ciudad de México a través de programas sociales”.

En la carta la mujer comentaba que “en los programas sociales del gobierno se nos trata como trabajadores sin reconocer nuestros derechos, sin seguridad social, sin salario digno, sin protección, con uniforme guinda proselitista y bajo violencia económica laboral e institucional”.

Y le pedía a la secretaria del Trabajo “inspección, aplicación del protocolo de prevención, atención y acompañamiento por parte de la procuraduría del trabajo sin remitirme a otra instancia” a lo que la secretaria aseveró que atenderá el caso.