Golpea a valet parking solo por pedirle esto... Si lo reconoces, denúncialo

Lo único que hizo el valet fue pedirle a un automovilista que no dejara su coche en un lugar reservado para vehículos de emergencia. Pero la indicación no le gustó nada a un conductor violento, quien terminó golpeando brutalmente al trabajador del valet parking en el estacionamiento del World Trade Center (WTC), en la Ciudad de México.

El sujeto se le fue encima al empleado, lo tiró al suelo, lo arrastró, lo pateó y siguió golpeándolo, mientras otra persona grababa la agresión con su teléfono celular.

En medio del ataque, el hombre todavía le reclamó al trabajador:

“¿De qué te ríes?”, a lo que este respondió: “¿A qué hora me reí?”.

Uno de los compañeros del valet parking trató de tranquilizar al automovilista y le pidió que dejara de golpearlo. “¡Ya, amigo!”, le decía, pero el hombre seguía fuera de control.

¿Lo reconoces?... Denúncialo @c4jimenez

Ni siquiera la mujer que lo acompañaba lograba detenerlo. “Ya, mi amor”, le repetía, mientras intentaba calmarlo y lo llamaba por su nombre, Uriel.

Pero el sujeto, lejos de tranquilizarse, le respondió: “Déjame, lo despacho. Espérame”, era claro que quería seguir golpeando al empleado.

Todo ocurrió porque el trabajador simplemente le pidió que respetara un espacio destinado a los vehículos de emergencia, donde no estaba permitido estacionarse.

En redes de @c4 se señaló que el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al parecer las autoridades buscan al agresor.

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