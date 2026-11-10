Cachan a mujer rayando vagón del Metro en CDMX ¿La reconoces?

Valiéndole poco que había otros pasajeros a su alrededor, una mujer sacó un plumón negro y comenzó a rayar uno de los vagones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Su reacción cuando otros usuarios le reclamaron por lo que estaba haciendo fue indignante, por eso más personas la confrontaron.

En el video que circula en redes sociales se ve a la mujer, acompañado por un sujeto, haciendo varios rayones en el tren que recorre de Taxqueña a Cuatro Caminos.

Al darse cuenta, algunos pasajeros comenzaron a reclamarle y le recordaron que el Metro es de todos y que nadie tiene derecho a dañar sus instalaciones.

Pero ella y su acompañante, lejos de quedarse callados, le gritan a los pasajeros que son clasistas, conservadores y que seguro son de derecha.

Además, al final y cuando estaba a punto de salirse del vagón, la mujer hizo señas obscenas a los que la enfrentaron.

El video grabado el pasado domingo provocó críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron que el personal de seguridad del Metro no intervino.

Debido a esto, el Metro explicó que nadie reportó a tiempo lo que estaba pasando, por lo que los policías no pudieron frenar a la mujer mientras cometía la falta.

Hasta ahora no se sabe su identidad, aunque en la grabación se alcanza a ver claramente su rostro.

¿Cuál es el castigo por lo realizado?

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contempla sanciones para quienes dañen o pinten instalaciones del transporte público. Dependiendo de la falta, los responsables pueden terminar ante un Juez Cívico y recibir multas que podrían superar los 3 mil 200 pesos, arrestos de hasta 36 horas o trabajo comunitario.

Así que si la reconoces ¡Denúnciala!