Piden a servidores públicos de CDMX no inmiscuirse en elección sindical

La Contraloría General pidió a los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México mantener una postura de absoluta neutralidad ante el proceso de elección de la renovación del Comité Ejecutivo General, Cargos y Comisiones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, cuyas votaciones se realizarán el 27 de noviembre.

En una circular publicada este martes en la Gaceta Oficial la Contraloría General y la Secretaría de Administración y Finanzas solicitaron a los servidores públicos abstenerse de utilizar el cargo, jerarquía o posición administrativa para inducir, presionar, intimidar o condicionar el voto de los trabajadores.

Abstenerse de promover, apoyar, financiar o favorecer directa o indirectamente a alguna planilla, candidatura o grupo sindical mediante recursos públicos, personal, instalaciones, vehículos, bienes o cualquier otro medio institucional.

La circular también prohíbe solicitar, recopilar o utilizar información sobre las preferencias electorales de los trabajadores o exigirles manifestaciones públicas de apoyo o rechazo a alguna candidatura.

Realizar actos de intimidación, represalia, discriminación o amenaza relacionados con la participación de los trabajadores en el proceso electoral.

"O condicionar el otorgamiento de prestaciones, beneficios, permisos, promociones, permanencia laboral o cualquier derecho de las personas trabajadoras a su participación, apoyo o voto en favor de determinada candidatura, planilla o persona debidamente registrada", indica la circular.

La Contraloría también pide que se otorguen facilidades y espacios para que los trabajadores realicen su proceso electoral y garantizar su voto secreto.

Y advierte sobre responsabilidades administrativas, laborales o de cualquier otra naturaleza.

"La democracia sindical constituye un derecho de las personas trabajadoras y una condición indispensable para fortalecer las relaciones laborales. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso de respetar la autonomía sindical, garantizar la imparcialidad institucional y asegurar que la voluntad de las personas trabajadoras sea el fundamento de la elección de sus representantes", señala la circular que estará vigente durante todo el proceso electoral sindical.