¡Sal a tiempo! HOY habrá una marcha y varias manifestaciones en CDMX

Toma tus precauciones ya que este miércoles se prevé caos en la Ciudad de México. Reportes de la SSC indican que habrá una marcha, 12 manifestaciones y tres citas agendadas, además de nueve eventos masivos.

Además de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico se espera que haya complicaciones viales en la Doctores, Pino Suárez y en los alrededores del IPN Zacatenco. Te damos opciones viales.

MARCHA

Padres de los 43 de Ayotzinapa

Los manifestantes Foto: Especial

A las 16:00 horas, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezarán la “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”. La movilización partirá del Ángel de la Independencia y tendrá como destino el Hemiciclo a Juárez.

La protesta es para conocer la verdad sobre la desaparición de los normalistas y castigar a los responsables. También exigirán la extradición del señalado como autor de la llamada “verdad histórica”, se pronunciarán contra lo que consideran encubrimiento del Ejército y recordarán a las más de 130 mil personas desaparecidas en el país.

A la marcha se sumarán estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y distintas organizaciones sociales y estudiantiles. Además, podrían llegar autobuses con manifestantes al punto de partida, por lo que las complicaciones en Reforma podrían comenzar desde antes de las cuatro de la tarde.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Norte. Conforme avance la marcha, lo mejor será evitar Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

MANIFESTACIONES

Mercadita feminista

Desde las 09:00 horas, la colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl” estará en la Explanada Cívica de San Antonio Tecómitl, en Avenida Morelos y Avenida 5 de Mayo Poniente.

Ahí instalarán una “Mercadita Feminista” para abrir espacios de venta a mujeres productoras de la alcaldía y, al mismo tiempo, protestar contra la violencia económica que enfrentan.

Alternativas viales: calles aledañas al centro de San Antonio Tecómitl y las vialidades que conectan con San Francisco Tecoxpa para rodear la explanada.

Actividad cannábica

También desde las 9:00 horas, integrantes de Siembra Cultura A.C. estarán en la Plaza de Lectura José Saramago, ubicada en Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma.

Cartel con las reglas de la zona de tolerancia cannábica

Mantendrán un espacio para brindar información sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar de los usuarios.

Alternativas viales: Marina Nacional, Río Mississippi, Río Lerma, Avenida Chapultepec y calles interiores de la colonia Cuauhtémoc.

Jubilados y trabajadores del IPN protestarán en Zacatenco

A las 10:00 horas, el Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional se concentrará frente a la Secretaría de Administración del IPN, en Miguel Bernard y Avenida Miguel Othón de Mendizábal, Zacatenco.

Los jubilados también marcharon sobre Paseo de la Reforma Rodolfo Dorantes

Los inconformes exigirán el pago de gratificaciones por jubilación pendientes de 2024 a 2026 para personal de apoyo, docentes y trabajadores. También defenderán el derecho a la promoción vertical y pedirán que se respeten los procesos de admisión para ocupar plazas vacantes.

La SSC señala que podrían sumarse trabajadores y profesores de distintas escuelas del Poli y no descarta afectaciones viales como medida de protesta.

Alternativas viales: Avenida Ticomán, Eje Central Lázaro Cárdenas, Acueducto de Guadalupe y Avenida de los Cien Metros.

Ex trabajadores de Ruta 100

También a las 10:00 horas, ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 acudirán a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución.

Bloqueo en Periférico Sur.

Su reclamo sigue siendo el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Si no les permiten entrar al Zócalo, tienen previsto trasladarse frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y podrían afectar vialidades durante su protesta.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Circunvalación, Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa de Mier.

Disculpa pública por restos de una víctima desaparecida

A las 11:00 horas, la colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan” estará en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en Avenida Universidad 1449, Pueblo Axotla.

En el lugar se realizará un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México, relacionado con la desaparición administrativa y donación a la Escuela de Medicina del IPN de los restos de una víctima desaparecida en septiembre de 2021. Podrían acudir otras colectivas y familias buscadoras.

Alternativas viales: Avenida Revolución, Insurgentes Sur, Río Mixcoac, Barranca del Muerto y Eje 10 Sur.

Maquineros protestarán

A las 11:00 horas, integrantes del Movimiento Plural de Maquineros se concentrarán en José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, en pleno Centro Histórico.

Exigirán que paren los operativos de clausura contra establecimientos de videojuegos y otros locales, además de pedir la devolución de máquinas tragamonedas decomisadas. Los inconformes sostienen que se está criminalizando su actividad y reclamarán respeto a su derecho al trabajo.

La SSC no descarta afectaciones viales durante la protesta, así que este punto puede complicarse conforme avance la mañana.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación, República de Perú y Fray Servando Teresa de Mier.

Recolectarán firmas por una muerte digna en la UNAM

También a las 11:00 horas, la iniciativa ciudadana “Libertad para Morir” estará en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

Derecho a muerte digna

Continuarán reuniendo firmas para impulsar la llamada “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables puedan recibir asistencia para una muerte digna.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Insurgentes Sur, Eje 10 Sur, Avenida del Imán y Circuito Exterior de Ciudad Universitaria.

Estudiantes del IPN tendrán asamblea en Zacatenco

A las 12:00 horas, la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional realizará una asamblea interpolitécnica en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, en la zona del Campanario, Zacatenco.

La reunión busca juntar a estudiantes de diferentes escuelas, fortalecer su organización y acordar propuestas relacionadas con la transparencia y la defensa de la institución. No se descarta que posteriormente realicen brigadeo informativo en los alrededores.

Alternativas viales: Avenida Ticomán, Eje Central, Avenida de los Cien Metros, Instituto Politécnico Nacional y Acueducto de Guadalupe.

Plataforma 4:20 (En 3 puntos de la ciudad)

Desde las 12:00 horas, Plataforma 4:20 tendrá actividades en el Monumento a la Madre, en Insurgentes y Manuel Villalongín; en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y en Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos, talleres para reducir riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación relacionada con el cannabis.

Alternativas viales: para el Monumento a la Madre, Paseo de la Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Avenida Universidad, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur; y para Gran Canal, Eduardo Molina, Congreso de la Unión y Eje 1 Norte.

Protesta en los juzgados de la Doctores

A las 12:30 horas, integrantes de Deconstrucción Violeta A.C. acudirán a los Juzgados de Juicio Oral de la Ciudad de México, en Dr. Lavista 105-127, colonia Doctores.

El grupo acompañará a una víctima de abuso sexual presuntamente cometido por un maestro de regularización. Exigirán justicia, la detención del señalado como responsable y que se aplique la pena máxima conforme a la ley.

En este caso, la SSC advierte expresamente que no se descarta el bloqueo de vialidades como medida de protesta.

Alternativas viales: Dr. Río de la Loza, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Chapultepec, Eje 2A Sur y Calzada de Tlalpan.

Estudiantes de la Prepa 9

A las 14:15 horas, integrantes del Consejo Estudiantil Autónomo Cubista de la Escuela Nacional Preparatoria 9 se concentrarán en la estación Deportivo 18 de Marzo, de las líneas 3 y 6 del Metro.

Desde ahí se organizarán para acudir a la marcha por Ayotzinapa que comenzará a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia. Podrían sumarse otros colectivos estudiantiles y tampoco se descartan afectaciones a la circulación en los alrededores.

Alternativas viales: Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, Eje Central Lázaro Cárdenas, Montevideo y Avenida Instituto Politécnico Nacional.

Firmas contra dirigente del SME

Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará nuevamente mesas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya.

La actividad forma parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” y consiste en reunir firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur Municipio Libre.