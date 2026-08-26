Productores agrícolas acusan desvío en alcaldía Milpa Alta; exigen auditoría

Productores agrícolas de Milpa Alta exigen el pago inmediato de sus apoyos y denunciaron presuntas irregularidades y un posible desvío de recursos bajo la administración del alcalde José Octavio Rivero, por lo que solicitaron además una intervención formal de las autoridades fiscalizadoras para revisar la situación.

En hechos recientes, algunos de los productores llegaron hasta las oficinas de la alcaldía y, entre consignas, reclamos y señalamientos, cuestionaron a los servidores públicos presentes por el manejo opaco de los fondos destinados al campo, ante la falta de claridad sobre los recursos que corresponden al sector agrícola.

A pesar de la presión ejercida en los pasillos del edificio gubernamental y de los reclamos realizados por los productores, los manifestantes lamentaron que el alcalde Octavio Rivero no haya comparecido para atender personalmente las demandas planteadas por quienes acudieron a las instalaciones.

Productores reclaman atención al campo

Los productores subrayaron que la desatención agrícola es creciente en los 12 pueblos de la demarcación, una situación que afecta principalmente a quienes se dedican a la siembra de avena forrajera y alfalfa, por lo que reiteraron que la falta de transparencia en el manejo de los recursos pone en riesgo el sustento de cientos de familias.

En este contexto, los productores insistieron en la necesidad de que exista mayor claridad sobre los fondos destinados al campo y sobre los apoyos que permanecen pendientes, al tiempo que señalaron que las condiciones actuales mantienen la preocupación entre quienes dependen de estas actividades agrícolas.

La alcaldía Milpa Alta no ha emitido una postura oficial ni ha aclarado el paradero de los recursos cuestionados, por lo que hasta el momento permanece sin respuesta pública uno de los principales reclamos planteados por los manifestantes.

Exigen auditoría y pago de adeudos

Los manifestantes advirtieron que permanecerán en pie de lucha hasta que se garantice una auditoría integral y, de manera paralela, se liquiden los adeudos pendientes con el sector agrario, como parte de las exigencias que han planteado ante las autoridades de la demarcación.

*mcam