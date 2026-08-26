Despojan predio a adulta mayor en Tlalpan sin orden judicial; acusan hostigamiento

Durante seis años un grupo de personas ha tratado de quitarle a la profesora Alma López Muñoz su terreno ubicado en Fuentes de Tepepan, en la alcaldía Tlalpan, y el viernes pasado alrededor de 40 granaderos rompieron con un mazo la puerta del terreno y lo aseguraron, aterrorizándola a ella, a su esposo y a sus dos hijas.

Uno de ellos —de los granaderos— dijo ‘ahorita viene el ministerio público y les van a dar la diligencia, les van a dar el documento’ y fuimos atrás de ellos, preguntamos ¿Dónde está el ministerio público? Pero no nos dieron ningún documento”, afirmó en entrevista para Excélsior Palmira Arias López, hija de la afectada.

Alma López Muñoz, doctora en terapia familiar y profesora en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan del IPN, junto con su esposo Ignacio Arias Arreola, docente de la misma institución, adquirieron el terreno en el año 2000.

Antecedentes del conflicto por el terreno

Palmira detalló que en 1996 su madre le compró a Margarito Becerril y a su hijo, el terreno donde está la casa donde viven actualmente y en el año 2000 le compró a las mismas personas un segundo terreno ubicado casi a un lado de su casa, en Camino a la Piedra del Comal 161, colonia Fuentes de Tepepan. La familia conserva el contrato de compraventa del predio en disputa y las escrituras de su casa.

Tras la muerte de Becerril en 2020, comenzaron los problemas. La puerta de acceso al callejón fue sustraída y una de las hijas del vendedor, Elvia Becerril, le solicitó dinero a la profesora. Al no obtenerlo, pidió ver el contrato de compraventa y semanas más tarde, varias personas intentaron invadir la propiedad.

Entre los invasores figuraba Lidia Ruiz Ramírez, a quien las autoridades obligaron a retirarse de forma inicial. No obstante, los invasores optaron por denunciar a López Muñoz e Ignacio Arias por el delito de despojo.

El 21 de febrero de 2022, el magistrado Roberto Enrique Castellanos Barroso los vinculó a proceso, obligándolos a firmar periódicamente.

El 3 de julio de 2024, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal les concedió un amparo al no existir pruebas de que la demandante hubiese tenido la posesión, detectando contradicciones sobre la fecha del supuesto delito.

Pese al fallo favorable, en octubre de 2025 recibieron un nuevo citatorio por supuestos “hechos novedosos”, sumando a su hija Palmira a la acusación. Paralelamente, la familia ha sido objeto de hostigamiento sistemático e intensas agresiones por parte de los vecinos vinculados al caso.

Familia denuncia acoso y agresiones

“Mi mamá ha sufrido acoso, hemos ido a derechos humanos, hemos tratado de levantar denuncias de violencia de género, no nos han escuchado: a mi mamá la han atormentado los vecinos que están alrededor, le gritan groserías, insultos, la amenazan, hubo un momento en que mi mamá iba sacando el coche y un tipo se puso atrás del coche para que pareciera que mi mamá lo iba a atropellar”, rememoró Palmira.

Y a la misma Palmira en una ocasión la trataron de atropellar. Ante estos hechos los cuatro integrantes de la familia temen por su integridad.

En febrero pasado, el juez Alfredo Cárdenas Delgado determinó la no vinculación a proceso al no hallar indicios de despojo, ratificando la posesión legal de López Muñoz.

Exigen respeto a resolución judicial

La tranquilidad duró poco: el Ministerio Público notificó que la carpeta de investigación “estaba perdida” y, sin previo aviso, mandó ejecutar el aseguramiento con granaderos.

Palmira exige a las autoridades que se respete la resolución que exoneró a sus padres, mientras el abogado familiar enfrenta bloqueos institucionales para tramitar un amparo debido a que el MP se ha negado a concederle acceso al expediente.

*mcam