Todo lo que tienes que saber para llegar a tiempo al Estadio Azteca

La fiesta por el futbol de nuevo se dará cita en el Estadio Azteca, después de que en mayo de 2024 cerrara sus puertas para someterse a una remodelación profunda, este sábado 28 de marzo las selecciones de México y Portugal tendrán un partido amistoso, el cual servirá para ajustar la logística planeada para la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio en ese emblemático recinto.

El gobierno de la Ciudad de México emprendió varias acciones para mejorar las rutas de acceso y salida del estadio, entre ellas el cierre del estacionamiento, habilitación de zonas especiales para llegar en transporte público, así como la modificación en el horario de algunos sistemas de transporte.

Metro cambia de horario

Como es el caso del Metro, en este caso se modifica el horario en las Líneas 1, 2 y 9, que dejarán de brindar servicio hasta la 01:00 del domingo 29, por lo que los últimos trenes saldrán a las 00:30 horas de sus respectivas terminales. El resto de la red operará en el horario habitual de sábado, que es de 6:00 a 24:00 horas.

En el caso específico de la Línea 2, funcionará de forma normal durante todo el horario de operación, de Tasqueña a Cuatro Caminos. Se recuerda que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso, por trabajos de rehabilitación. En dicha estación los trenes no realizan ascenso y descenso de pasajeros”.

Para evitar contratiempos en el servicio, se pide a las personas que usarán el Metro para llegar al Estadio Azteca evitar la caída de objetos metálicos a las vías y permitir el libre cierre de puertas de los trenes.

Foto: Especial

¿Quiénes podrán usar el estacionamiento del estadio?

Las autoridades capitalinas también informaron que las únicas personas que podrán llegar en vehículo al Estadio Azteca, cuyo estacionamiento funciona parcialmente, son los dueños de palcos, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y personal del staff.

Para el resto de los 85 mil aficionados, que se espera que asistan al partido de México contra Portugal, contarán con los servicios de “Park & Ride” y “Ride”, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que desde las 15:30 horas se implementará un polígono de “Última Milla” en las inmediaciones del estadio, con acceso controlado para garantizar la seguridad y el orden en la zona.

Las personas que quieran acercarse en su vehículo particular, tendrán que dejarlo en sitios habilitados para continuar su traslado en transporte público que ofrecerá el servicio de ida y vuelta con asientos garantizados.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Los puntos de salida, que operarán desde cuatro horas antes del partido, son:

Auditorio Nacional

Centro Comercial Santa Fe

Plaza Carso

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Mientras que el servicio de “Ride” será de transporte directo al estadio, por lo que operará con unidades a su máxima capacidad.

Las salidas serán desde:

Bellas Artes, esquina de Juárez y Eje Central

Estadio Olímpico Universitario, en la Terminal de la Línea 7 del Trolebús

Cetram Chapultepec

Reforma, en la Glorieta del Ángel de la Independencia

Plaza Carso

Izazaga, en el cruce de San Jerónimo y Pino Suárez

Avenida Hidalgo esquina con Valerio Trujano

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Cierres viales

Los automovilistas también deben saber que a partir de las 13:00 horas comenzará el cierra de vialidades aledañas al Estadio Azteca. Al norte, avenida Santa Úrsula; al sur, Anillo Periférico; al poniente, avenida del Imán y Boulevard Gran Sur y al oriente, la calzada de Tlalpan.

Foto: Reuters

Las alternativas son:

Al norte: División del Norte, Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior

Al sur: Anillo Periférico, San Fernando y Av. Insurgentes

Al oriente: División del Norte, Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional

Al poniente: Avenida Aztecas, Universidad, Insurgentes y Revolución

Mientras que el Metrobús, Trolebús y Tren Ligero operarán de manera habitual para atender la demanda, salvo por las tres líneas que ampliarán su horario.

Finalmente, las autoridades informaron que las únicas personas que podrán acercarse al estadio son las que cuentan con boleto para el partido de futbol y los residentes de la zona.

*DRR*