Exigen vecinos de Tabacalera parar afectaciones por reuniones masivas

Vecinos de la colonia Tabacalera exigieron respeto a su vida comunitaria, que se ve trastocada por eventos masivos políticos, culturales, económicos o de entretenimiento, como el mitin de este domingo en el Monumento a la Revolución encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmaron que los residentes de la Tabacalera no pueden ser permanentemente relegados del espacio público ni ver limitada su movilidad dentro de su propia colonia.

Y lamentaron que las autoridades, tanto locales como federales y del partido Morena, no implementen mecanismos adecuados de información, mitigación o compensación por los daños que han sufrido durante días.

“Las y los vecinos de la colonia Tabacalera expresamos nuestra profunda preocupación y molestia ante las afectaciones recurrentes derivadas de la realización de eventos masivos en la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución, particularmente con motivo del evento organizado por Presidencia de la República para el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Desde la noche del jueves hemos padecido cierres prolongados de calles aledañas al Monumento a la Revolución, incluyendo vialidades fundamentales para nuestra movilidad cotidiana, como Tomás Alva Edison, José María Iglesias y Ponciano Arriaga. Esta última, además, permanece cerrada desde hace aproximadamente un mes bajo el argumento de la instalación de una ciclovía limitada a solo dos cuadras, una intervención cuyo tiempo de ejecución resulta desproporcionado frente a las afectaciones generadas”, denunciaron en un comunicado.

Salma Muñoz, vecina y activista, afirmó que los cierres viales afectan a miles de personas.

“Estas restricciones viales no solo dificultan el acceso a nuestros hogares, alteran rutas de tránsito y servicios, sino que también impactan directamente al transporte público, incluyendo las afectaciones al servicio del Metrobús y la estación Plaza de la República de la Línea 4, perjudicando a miles de personas usuarias. Nos parece excesivo e injustificable que, durante varios días, las calles de una colonia entera permanezcan cerradas o restringidas para preparar un solo evento político”, expresó.

Los residentes de la Tabacalera dijeron que entienden el derecho a la libre reunión y a la realización de actos públicos; sin embargo, exigieron que exista una planeación responsable y un equilibrio entre las actividades gubernamentales y el derecho de los vecinos a la movilidad, seguridad, limpieza y tranquilidad.

“La intención no es cuestionar el evento en sí, sino abrir una conversación sobre la manera en que este tipo de actividades se organizan en espacios públicos rodeados de zonas habitacionales y comerciales, y la necesidad de protocolos básicos de convivencia urbana, mitigación y coordinación vecinal”, consideró Ana Lucía Hill, otra vecina.

Los vecinos difundieron imágenes de las afectaciones en su colonia derivadas de la organización del evento político, como conexiones ilegales a la red eléctrica, basura, cierre de calles y registros de niveles de ruido que rebasan la norma.