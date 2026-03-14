Rumbo al mundial: suman recomendaciones contra la congestión vehicular en CDMX

Mientras el gobierno capitalino dio a conocer un plan para la congestión vehicular, un especialista señaló que también deben implementarse otras medidas más allá del transporte público y las restricciones que fueron efectivas en otros países durante eventos deportivos masivos, como una estrategia que combina comunicación masiva, ensayos operativos y restricciones temporales de circulación.

La CDMX se prepara para el Mundial de Futbol con el desafío de ser la urbe con mayor congestión vehicular a nivel global según el Índice TomTom.

Víctor Alvarado, experto en movilidad, destaca en su análisis Acciones probadas en megaeventos para mover la ciudad sin colapsarla que las sedes que planifican con antelación logran reducir el tránsito entre 20 y 40% en zonas críticas.

Realizó una recopilación de las acciones realizadas para garantizar la movilidad desde las olimpiadas de Atlanta en 1996 y hasta las de París en 2024.

Resaltó que el éxito de ciudades como Londres, Qatar o París no radicó solo en la infraestructura, sino en una estrategia que combina comunicación masiva, ensayos operativos y restricciones temporales de circulación.

Con base en la experiencia internacional, las siguientes acciones deben implementarse de manera escalonada: comunicación meses antes, ensayos semanas antes y restricciones días antes del evento”, señaló el especialista.

Detalló que durante los Juegos Olímpicos de Londres se enviaron más de 100 millones de correos con recomendaciones de viaje, logrando que 54% de los usuarios habituales cambiara su ruta o método de transporte.

En Beijing 2008, la restricción por número de placa retiró 1.81 millones de vehículos de las calles, reduciendo la congestión en 30%, mientras que en Qatar 2022 se realizaron simulaciones estadio por estadio para identificar y mitigar cuellos de botella antes de la inauguración.

El especialista también advirtió que la comunicación tardía puede generar alarmismo o pérdidas económicas innecesarias.

Además de las restricciones, sugirió fomentar el trabajo a distancia, medida que en Tokio 2020 mantuvo en casa a más de 50 mil empleados, para liberar las arterias principales.

Subrayó que la clave para la CMDX será realizar pruebas de estrés en la red vial y ajustar la operación antes de que el flujo masivo de visitantes sature los corredores estratégicos que conectan con el Estadio Azteca.

MEDIDAS EXITOSAS:

Éstos son algunos de los planes que se han llevado a cabo en otros países durante eventos deportivos masivos:

JUEGOS OLÍMPICOS DE ATLANTA 1996: gestión anticipada de la demanda de viaje logró reducciones de hasta 30% en desplazamientos generales y hasta 40% en zonas aledañas a las sedes.

JUEGOS OLÍMPICOS DE BEIJING 2008: la restricción vehicular por número de placa retiró 1.81 millones de vehículos diarios, 54% del parque vehicular, pero la reducción de tránsito fue de 20 a 40%.

JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012: se invirtieron 30 millones de libras en comunicación, se contactaron 611 mil empleados y se enviaron 107 millones de correos con recomendaciones de viaje.

COPA MUNDIAL: FUTBOL DE BRASIL 2014: se destinaron seis mil 500 millones de dólares a movilidad urbana en 12 ciudades sede, con sistemas de autobuses rápidos en nueve de ellas.

COPA MUNDIAL FUTBOL DE RUSIA 2018: se habilitaron 734 trenes gratuitos entre las 11 ciudades sede para aficionados con boleto.

JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020: 70% de los funcionarios del gobierno metropolitano trabajó a distancia y más de 50 mil empresas participaron en el programa de gestión de demanda.

COPA MUNDIAL FUTBOL DE QATAR 2022: se desarrollaron simulaciones de tránsito por cada estadio para identificar cuellos de botella, con hasta cuatro partidos por día en fase de grupos.

JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024: el sitio de información pública recibió 14 millones de visitas, se activaron 185 kilómetros de rutas dedicadas y perímetros de seguridad graduados en tres niveles.

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