Rojo de la Vega llama a construir "una causa en común" desde Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el evento titulado “La Resistencia”, realizado en un recinto de la calle General Prim, en la colonia Juárez, al que asistieron más de 600 personas. La alcaldesa llamó a los asistentes a construir una causa en común.

Expuso que, aunque todavía no empieza formalmente el periodo electoral, cada vez se ven “más actos anticipados de campaña, estructuras movilizando, pósters en todos lados y eso se tiene que denunciar. Porque quien está dispuesto a brincarse la ley para llegar al poder, difícilmente le va a respetar cuando lo tenga”.

E insistió en que en estos tiempos se requieren contrapesos: “Necesitamos instituciones independientes, jueces capaces de decirle no al gobierno, líderes de oposición, elecciones competitivas y ciudadanas y ciudadanos vigilando al poder”.

Héctor López

Y expuso que “ningún partido, ninguna persona debe tener todo el poder, no podemos poner límites al poder cuando somos oposición y olvidarlo cuando somos gobierno”.

La alcaldesa afirmó que “el poder está en cada uno de nosotros, de ustedes. El poder está en ti. Por eso tenemos hoy tres grandes tareas: Primero, sacar el crimen de la política. No vamos a normalizar la narcopolítica. No vamos a aceptar pactos de silencio. No vamos a permitir que los criminales decidan el rumbo de México”.

“Segundo, vamos a defender la voluntad ciudadana, vamos a capacitarnos, a conocer la ley, a identificar los delitos electorales, a denunciarlos, a cuidar nuestras casillas. Y vamos a defender cada voto y que quede clarísimo. No estamos aquí para defender el voto de un partido. Estamos aquí para defender el voto de todas las personas. También de esa persona que piensa distinto a nosotros”, dijo la alcaldesa.

Héctor López

Y consideró que la Ciudad de México y el país requieren una oposición capaz de hacer “mucho más que solo denunciar. Una oposición capaz de organizarse, de proponer, de construir y de demostrar que puede gobernar México. Y esa construcción comienza hoy y comienza aquí”.

Y les dijo a los asistentes: “Aquí no hay solo 600 invitados. Hay 600 fundadores de una nueva etapa de la resistencia. Hoy no vinieron a llenar una silla, no vinieron a escuchar un discurso, no vinieron a tomarse una foto. Vinieron a asumir una responsabilidad. Y desde hoy, eso tiene que significar algo”.

Y adelantó que cada uno de los invitados tendrá una tarea asignada en un territorio específico y recibirá una capacitación.