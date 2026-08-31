Fuerte lluvia con granizo deja encharcamientos y capas de hielo en Tlalpan

La lluvia con granizo que cayó este lunes en la Ciudad de México dejó calles encharcadas y con una capa de hielo, principalmente en la alcaldía Tlalpan.

Para las 17:00 horas, la precipitación se concentró más en el pueblo de San Miguel Ajusco, donde se habían acumulado 28.75 milímetros de lluvia, o 28.75 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Calles de la zona alta y del Ajusco Medio se inundaron.

En calles del Centro Histórico también se registraron encharcamientos y en vialidades como Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte, Eje Central, Circuito Interior, entre otras.

El Heroico Cuerpo de Bomberos había atendido caída de árboles y ramas en alcaldías como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, entre otras.