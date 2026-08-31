Clara Brugada entregará segundo informe al congreso de la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que este 1 de septiembre entregará de manera formal al Congreso de la Ciudad de México el documento estructurado en un resumen ejecutivo, informe general, anexo estadístico y reporte de alcaldías.

En el marco del Segundo Informe Constitucional de Gobierno, la administración de la Ciudad de México reportó una inversión pública en los años 2025 y 2026 superior en 55 por ciento respecto a 2024. Entre las cifras presentadas destacan 3 mil 600 obras en el espacio público, 450 kilómetros de repavimentación mediante 4 mil millones de pesos, 643 obras de agua y drenaje con un presupuesto de 7 mil millones de pesos y la destinación de más de 21 mil millones de pesos para avanzar 140 kilómetros en electromovilidad. Asimismo, en materia habitacional se contabilizan 13 mil viviendas nuevas y 40 mil acciones de mejoramiento de inmuebles.

La mandataria puntualizó el principio de su gestión señalando: “Cuando se gobierna con honestidad, los recursos alcanzan, cuando se gobierna desde abajo, las inversiones llegan hasta donde más se necesitan y cuando se gobierna con amor al pueblo cada peso público se destina a transformar la vida de millones de personas”.

Respecto al origen de los proyectos desarrollados en la capital del país, Brugada Molina enfatizó que las miles de acciones derivan de una administración enfocada en la rendición de cuentas. “Son 3,600 obras muy diversas... pero todas nacen de una misma forma de gobernar, cero lujos, privilegios y corrupción nos permiten abrir la puerta de la inversión pública y de derechos”, aseveró la titular del Ejecutivo local.

SALDO POSITIVO EN EL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En el ámbito deportivo y turístico, las autoridades informaron el saldo positivo del Maratón de la Ciudad de México, certamen con certificación de etiqueta oro que contó con la participación de casi 30 mil corredores procedentes de 30 naciones. Al referirse al impacto social de la justa atlética, la Jefa de Gobierno reconoció el respaldo de la ciudadanía expresando que “cada uno corrió su propio maratón, pero entre todas y todos hicieron correr a una ciudad entera”.