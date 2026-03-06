Rojo de la Vega recibe en Madrid reconocimiento por lucha contra la violencia hacia las mujeres

Alessandra Rojo de la Vega fue galardonada en Madrid con el Reconocimiento 8 de Marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, un premio que distingue a mujeres con impacto internacional en la defensa de los derechos humanos y la igualdad.

La ceremonia se realizó en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional en la capital española, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó el reconocimiento a la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que el mundo decida que ya es suficiente?”, sostuvo Rojo de la Vega al recibir el galardón, el cual dedicó a las mujeres víctimas de violencia y a las madres buscadoras en México.

Hoy recibo este premio en nombre de quienes no pudieron llegar. En nombre de las mujeres que se apagaron en el camino. Lo recibo también en nombre de las madres buscadoras, las mujeres más valientes de mi país, la reserva moral de México. Mujeres que hoy no están aquí porque siguen buscando a sus hijas y a sus hijos con las manos, con el corazón y con la esperanza convertida en picos y palas”, dijo.

Señaló que en México el activismo y la participación política de las mujeres todavía implican riesgos. Sin embargo, advirtió que “la política que no salva vidas es solo escenografía”.

Gobernar para las mujeres no puede ser un discurso, sino una oportunidad”, agregó al señalar que desde su llegada al gobierno de la alcaldía ha impulsado una estrategia enfocada en prevenir y atender la violencia de género.

Destacó la creación de una red de casi 500 Puntos Violeta, espacios seguros para mujeres, niñas y adolescentes que transitan o trabajan en la demarcación.

Cuando proteges a la mujer más vulnerable, proteges a toda una sociedad. Y cuando una ciudad es segura para una niña, esa ciudad termina siendo segura para todos”.

Acciones en la alcaldía Cuauhtémoc

En la alcaldía, continuó, se han implementado capacitaciones con perspectiva de género para policías y se integró un equipo de abogadas y psicólogas que acompañan a víctimas durante sus procesos legales, aunado al apoyo a mujeres cuidadoras y de la comunidad trans.

Rojo de la Vega lamentó que, a pesar de los avances, en México “levantar la voz y servir a tu país puede costarte la vida”.

Cuando eres mujer y decides incomodar al poder, cuando decides denunciar la corrupción, la impunidad y la violencia, no solo enfrentas amenazas, también enfrentas algo más silencioso: campañas para destruir tu reputación, mentiras, intentos por silenciarte una y otra vez, porque cuando una mujer decide gobernar sin miedo, siempre habrá quien quiera callarla”.

Hay algo que quienes intentan intimidarnos no han entendido: las mujeres que luchamos no sabemos retroceder”, lanzó.

Destacan trayectoria

“Es una mujer brava, valiente y comprometida con su país, con la libertad y con la lucha contra la desigualdad”, afirmó Díaz Ayuso al destacar la trayectoria de Rojo de la Vega en un contexto que, dijo, está marcado por la violencia contra las mujeres en México.

Ha sido víctima de varios atentados que han intentado acabar con su vida y, aun así, sale todos los días por la puerta de su casa con el compromiso de defender a México y encabezar la lucha por los valores que representa, especialmente el papel de la mujer”, señaló.

Rojo de la Vega reiteró su agradecimiento por el galardón y concluyó lanzando un mensaje a las mujeres víctimas de violencia:

A las mujeres que hoy viven con miedo, quiero decirles algo muy claro: no están solas. Yo sí te creo. Tu voz importa y te queremos viva”.

En la misma edición del premio, que se entrega anualmente, también se distinguió a las mujeres iraníes que han protagonizado movilizaciones por la libertad. Entre las figuras que lo han recibido en ediciones anteriores se encuentra la premio Nobel de la Paz, la venezolana María Corina Machado.

