Fotos: Colocan vallas sobre avenida Juárez previo a marcha del 8M
La colocación de las vallas es para evitar que integrantes del bloque negro causen daños en edificios y mobiliario
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemorará el próximo 8 de marzo con diversas actividades, entre ellas una marcha que saldrá desde varios puntos de Paseo de la Reforma, para terminar en el Zócalo de la Ciudad de México, el gobierno capitalino continúa con la colocación de vallas a lo largo de la ruta que seguirá la movilización.
Durante la tarde noche de este viernes 6 de marzo, trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) instalaron las protecciones en edificios, comercios y momentos que se ubican sobre la Avenida Juárez en su cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas.
Para la movilización se tiene contemplado que participe el bloque negro, personas que van encapuchadas y vestidas de negro, que en ocasiones se separan del contingente principal y causan destrozos en inmuebles y mobiliario urbano, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará a 400 agentes del agrupamiento Ateneas que acompañarán la marcha a distancia.