Mujeres violentadas podrán solicitar Policía de Género desde app

En la Ciudad de México, las mujeres que enfrenten una situación de violencia podrán solicitar apoyo directo de la Policía Especializada de Género desde su teléfono celular, tras la incorporación de la corporación a la App Mi Policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Con esta incorporación, el servicio se suma a los canales de atención con los que actualmente se brinda apoyo a mujeres en riesgo, como son el 911 y la línea *765, “lo que permitirá ampliar el acceso de las víctimas a los mecanismos de protección”, afirmó Rosario Novoa Peniche, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC.

“La tecnología ahora trabaja a favor de una respuesta más rápida y coordinada. A partir de este momento, la Policía Especializada de Género está integrada a la aplicación Mi Policía. Eso significa que cualquier mujer en la Ciudad de México puede solicitar apoyo directo desde su celular”.

La herramienta facilitará además que policías de otros sectores pidan apoyo técnico especializado cuando atiendan casos relacionados con violencia de género, “permitirá que la corporación avance como eje rector de prevención y atención de todo tipo de violencias contra las mujeres”.

Prevendrán violencia de género en Mundial

En ese sentido, Novoa Penice destacó el despliegue del operativo en 24 sectores de la ciudad, mediante el modelo denominado Formación en la Acción, donde se ha capacitado en campo a mil 440 elementos de la Policía Preventiva, con el cual se han visitado 250 hogares en beneficio de mil 800 personas.

La Policía Especializada de Género inició una campaña rumbo a la Copa del Mundo para evitar que por el consumo de alcohol detonen agresiones contra mujeres Andrea Murcia Monsivais

Además, la Policía Especializada de Género, también inició una campaña rumbo a la Copa del Mundo, ante el riesgo de que eventos deportivos acompañados de consumo de alcohol detonen agresiones contra mujeres.

En ese marco, se realizaron visitas tácticas a 500 comercios, donde se establecieron medidas de corresponsabilidad comunitaria y se sensibilizó a tres mil 108 personas sobre la prevención de la violencia, detalló Peniche durante un Encuentro con Mujeres Policía, realizado en el marco del #8M.

Finalmente, la funcionaria adelantó que la unidad trabajará de manera coordinada con los centros de monitoreo C5 y C2, para mejorar la clasificación de los reportes por violencia de género, lo que permitirá contar con datos más precisos para el diseño de políticas públicas.

*DRR*