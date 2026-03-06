Hallan cuerpo de recién nacido dentro de bolsa en el Centro Histórico

Elementos policiacos localizaron el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido, dentro de una bolsa abandonada en la vía pública, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

El hallazgo ocurrió en República de El Salvador número 210, entre Eje 1 Oriente, en la colonia Centro. De acuerdo con los primeros reportes, una mujer fue vista cuando dejó una bolsa en una jardinera, a pie de un árbol, posteriormente ingresó a una vecindad cercana de aproximadamente 40 viviendas.

Minutos después, al revisar la bolsa, se descubrió que en su interior se encontraba el cuerpo de lo que parecía ser un bebé de pocos días de nacido, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Buscan a mujer

Al lugar acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al menor y confirmaron la ausencia de signos vitales, por lo que el área fue acordonada por policías del sector.

Posteriormente se dio aviso al Ministerio Público correspondiente y a personal de Servicios Periciales, quienes acudieron para realizar el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte del menor y para localizar a la mujer que presuntamente dejó la bolsa en el sitio.

*DRR*