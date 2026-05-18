Rojo de la Vega: "En Cuauhtémoc sí estamos cumpliendo"

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, expresó durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México que “la política solo tiene sentido cuando mejora la vida de la gente: no venimos a administrar la decadencia, venimos a recuperar la grandeza del corazón de México” y afirmó que en el primer año de su administración, se logró una reducción del 85% de los feminicidios.

Excélsior / Alcaldía Cuauhtémoc

“Decidimos construir un gobierno presente, valiente, que dejó de administrar inercias para empezar a recuperar derechos, orden, seguridad, espacio público y dignidad” dijo ante diputados de Morena, PT, PVEM, PAN, PRI y PRD.

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En el congreso local donde fue recibida por alrededor de 300 simpatizantes y una batucada, la alcaldesa expuso que su administración ha recuperado la confianza de los ciudadanos: “La confianza de una vecina para volver a salir tranquila. La confianza de un comerciante para denunciar. La confianza de una madre para llevar a sus hijos e hijas a un parque”.

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Recordó que en los últimos meses han reconectado el 100% del sistema de videovigilancia “incorporamos 53 nuevos vehículos de seguridad y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ampliamos operativos, recorridos de vigilancia”.

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Y a través de un incremento del 60% en inversión en seguridad, el trabajo de la policía auxiliar y la creación de los comités vecinales de seguridad, en la alcaldía Cuauhtémoc, han reducido los homicidios dolosos en 17% y los delitos de alto impacto en 12%.

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Diputados morenistas le cuestionaron a Rojo de la Vega que haya participado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en diversos eventos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al respecto la alcaldesa respondió: “Sí recibí a Isabel Díaz Ayuso, la recibí con absoluta transparencia, institucionalidad y respeto. Porque yo no tengo complejos para dialogar con gobiernos o ciudades y liderazgos internacionales que hayan dado resultados”.

Y comentó que España es la segunda fuente más importante de inversión en México “y esa inversión genera medio millón de empleos para mexicanas y mexicanos”.

Hace unos días la alcaldesa recibió a una delegación de funcionarios de la República Popular China “con exactamente el mismo respeto institucional -que a Díaz Ayuso (…) yo voy a dialogar con quien tenga que dialogar dentro y fuera de México, si eso ayuda a atraer más inversión, más turismo, más oportunidades y mejores condiciones de vida para nuestras vecinas y vecinos de Cuauhtémoc” dijo Rojo de la Vega.

En cuanto al comercio en vía pública, detalló que las administraciones pasadas “Conocían el desorden insostenible del comercio en la vía pública, pero prefirieron hacer negocio con la necesidad de miles de ambulantes. Nosotras sí nos hemos atrevido a enfrentar las redes que se habían adueñado del espacio público, a tocar intereses que durante años parecían intocables”.

Y habló de que su administración ha liberado más de 65 mil metros lineales de vía pública, levantado más de 96 mil kilogramos de puestos metálicos ilegales “Hemos recuperado tus calles. Actuamos contra el cobro de piso y contra las mafias que abusaban de comerciantes”.

Por su parte la diputada local Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, afirmó que Rojo de la Vega permite la presencia de puestos ambulantes irregulares y le pidió que entregue un padrón de comerciantes en vía pública, ante lo que la alcaldesa respondió: “con todo respeto diputada, usted tiene invadida toda la alcaldía con su comercio informal”.

En contraste el diputado Jesús Sesma, del PVEM le dijo a Rojo de la Vega “yo siempre le he dicho que se venga al partido verde” expresión que provocó un nutrido aplauso de los asistentes a la comparecencia.