Flamazo en carpa de manifestantes deja tres lesionados en el Zócalo

Un flamazo en un tanque de gas de 20 kilos en una de las carpas instaladas por manifestantes en el Zócalo capitalino dejó como saldo tres personas lesionadas.

La carpa pertenece a una organización social donde, en su interior, había una parrilla y un tanque de gas para cocinar alimentos. El flamazo alcanzó a tres personas que se encontraban dentro de la carpa, por lo que resultaron con lesiones leves que no requirieron traslado a un hospital.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llegaron hasta la plancha del Zócalo capitalino para atender la emergencia. Por el flamazo, una parte de la cubierta de la carpa resultó quemada, sin que el fuego se extendiera a otras instalaciones.

El tanque de 20 kilos fue asegurado y cerrado para su resguardo, y posteriormente trasladado por personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a las instalaciones correspondientes.

Las actividades continuaron de manera normal dentro de la Plaza de la Constitución después de la movilización de los equipos de emergencia.