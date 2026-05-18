PVEM propone penas de hasta 17 años por bebidas alteradas en la Ciudad de México

En bares y centros nocturnos de la Ciudad de México se ha detectado un incremento de bebidas adulteradas y la bancada del Partido Verde Ecologista de México, PVEM en el congreso local, recordó que impulsó una iniciativa para tipificar la sumisión química en el Código Penal capitalino, estableciendo penas de hasta 17 años de prisión para quienes administren sustancias sin consentimiento con la intención de causar daño o vulnerar a otras personas.

La iniciativa busca castigar a quienes drogan a otras personas sin su consentimiento, personas que quedan expuestas a robos, agresiones y otros delitos que ponen en riesgo su integridad y su vida.

Jesús Sesma Suárez, dirigente del PVEM en la capital afirmó que este problema afecta principalmente a jóvenes, por lo que es importante fortalecer el marco legal para prevenir y sancionar este tipo de conductas.

Y recordó que actualmente existen vacíos normativos que dificultan castigar de manera adecuada a quienes suministran sustancias en bebidas con fines delictivos.

En ese sentido, la iniciativa del PVEM contempla reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles para que bares, antros y centros de entretenimiento cuenten con dispositivos detectores de bebidas adulteradas, como una medida preventiva para brindar mayor seguridad a las y los asistentes.

“El objetivo es garantizar espacios seguros y evitar que más personas sean víctimas de estas prácticas”, afirmó Sesma Suárez, al reiterar que el PVEM continuará impulsando acciones para fortalecer la protección en centros de convivencia nocturna de la capital.