Reabre estación Auditorio de Línea 7 tras casi cinco meses de cierre

Luego de casi cinco meses fuera de servicio, la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro reinició operaciones este lunes.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) confirmó la reapertura de la estación luego de que desde el 28 de diciembre de 2025 permanecía cerrada por trabajos de rehabilitación de cara al Mundial.

“La estación Auditorio de Línea 7 se encuentra abierta y brindando servicio”, indicó el organismo en su cuenta de X.

La estación estrenó pisos, recubrimientos en muros y techos, además de vitrales y murales con imágenes de ajolotes.

Usuarios indicaron que todavía se realizan algunos trabajos y está pendiente el funcionamiento de algunas salidas y escaleras eléctricas.

Sin embargo, se mostraron contentos porque la estación facilita la llegada de oficinistas a la zona de Polanco y Lomas de Chapultepec, quienes tenían que realizar largos recorridos alternos para llegar.