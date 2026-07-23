Cablebús Línea 5 ahorrará hasta 40 minutos y 11 pesos en cada viaje

La Línea 5 del Cablebús promete convertirse en una de las obras de movilidad más importantes para la alcaldía Álvaro Obregón ubicada al poniente de la Ciudad de México. De acuerdo con información presentada en redes por el alcalde Javier López Casarín, este nuevo sistema permitirá reducir de forma considerable los tiempos de traslado, además de representar un ahorro diario para quienes se desplazan desde y hacia la zona de Mixcoac.

En redes sociales, el edil publicó datos que detallan que actualmente, un recorrido en transporte público puede tomar hasta 76 minutos, mientras que con el Cablebús el mismo trayecto se realizaría en aproximadamente 36 minutos, lo que significa un ahorro de 40 minutos al día para miles de usuarios.

Así los tiempos de traslado Especial

Además del tiempo, el bolsillo también se verá beneficiado. El viaje en Cablebús costará 7 pesos, por lo que, dependiendo del punto de origen, los usuarios podrán ahorrar entre 1.50 y 11 pesos por viaje.

Cablebús Especial

Los ahorros estimados por recorrido son los siguientes:

San Bartolo Ameyalco – Mixcoac: el traslado en transporte público cuesta en promedio 14.50 pesos; con el Cablebús costará 7 pesos, lo que representa un ahorro de 7.50 pesos por viaje.

​

​ Lomas de la Era – Mixcoac: el gasto promedio actual es de 18 pesos; con el Cablebús será de 7 pesos, por lo que el ahorro será de 11 pesos.

​

​ La Angostura – Mixcoac: actualmente el recorrido cuesta alrededor de 18 pesos; con el nuevo sistema el ahorro también será de 11 pesos.

​

​ Pueblo de Tetelpan – Mixcoac: el gasto promedio es de 13.50 pesos; usando el Cablebús será de 7 pesos, con un ahorro de 6.50 pesos por viaje.

​

​ Centenario – Mixcoac: el costo promedio baja de 8.50 a 7 pesos, lo que significa un ahorro de 1.50 pesos.

​

​ Colinas del Sur – Mixcoac: el viaje pasará de 8.50 a 7 pesos, con un ahorro de 1.50 pesos.

​

​ Olivar del Conde – Mixcoac: el costo disminuirá de 8.50 a 7 pesos, generando un ahorro de 1.50 pesos por recorrido.

Sobre el proyecto, el alcalde de Álvaro Obregón, afirmó que la Línea 5 del Cablebús traerá importantes beneficios para la demarcación, ya que permitirá traslados más rápidos, reducirá el gasto diario de las familias y mejorará la conexión con el resto de la Ciudad de México.

Añadió que colonias y pueblos como San Bartolo Ameyalco, Tetelpan, Lomas de la Era y Olivar del Conde contarán con una alternativa de movilidad más segura, eficiente y accesible, acercando oportunidades de empleo, educación y servicios para miles de habitantes de la demarcación.