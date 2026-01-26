Robo de manzanas desata persecución dentro de la Central de Abasto

Un presunto ladrón fue detenido luego de una breve persecución dentro de la Central de Abasto (CEDA), en la alcaldía Iztapalapa, tras ser señalado por el robo de varias cajas de manzanas.

De acuerdo con lo ocurrido, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana patrullaban la zona cuando un comerciante de 57 años se acercó para pedir ayuda, el hombre explicó que minutos antes le habían robado 14 cajas de mercancía que llevaba cargando y que el presunto responsable se encontraba a unos metros.

Con la información proporcionada, los policías comenzaron a seguir al sospechoso entre los pasillos y vialidades del complejo, luego de algunos minutos, lograron alcanzarlo en una zona cercana y le realizaron una revisión, en la que le encontraron las cajas con manzanas.

Al no poder comprobar que la mercancía era de su propiedad y tras ser reconocido por el denunciante, el hombre, de 30 años de edad, fue detenido, posteriormente, fue informado de sus derechos y trasladado, junto con la mercancía recuperada, ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

El incidente ocurrió en uno de los puntos con mayor movimiento comercial de la ciudad, donde diariamente se movilizan toneladas de productos y miles de personas.

*brc