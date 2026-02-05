Cerca de 5 mil árboles de Navidad recolectados en BJ van a composta

Tras las fiestas decembrinas, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), se recolectaron 4 mil 983 árboles de Navidad naturales, que serán destinados a la generación de composta.

A cambio de los ejemplares, se entregó igual número de plantas de ornato, como parte del programa “Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece 2026”.

La iniciativa se realiza en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y este 2026 registró una gran respuesta de las vecinas y los vecinos de la demarcación, a la que se sumaron habitantes de otras alcaldías, destacó el alcalde Luis Mendoza.

Los árboles de Navidad se concentraron en los centros de acopio instalados en Benito Juárez para ser triturados.

Composta en áreas verdes de la Benito Juárez

Árboles de Navidad recolectados en BJ. Especial

El material se aprovechará en las áreas verdes de la demarcación. El excedente se destinará a la creación de composta orgánica.

Con ello se impulsan las causas en favor del medio ambiente”, enfatizó el alcalde.

Quiero darle las gracias a todas las personas que participaron en el programa ‘Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece’; como cada año, Benito Juárez logró una gran convocatoria”, afirmó.

Mendoza Acevedo destacó que estas acciones son parte de su compromiso por generar una mejor calidad de vida y construir una alcaldía sustentable.

En un comunicado, autoridades de Benito Juárez reiteraron el compromiso de mantener su participación en esta estrategia que abona al desarrollo sustentable y permite “crear conciencia sobre el impacto positivo que tienen las acciones medioambientales”, a favor de una ciudad “más verde”.

