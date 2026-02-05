Super Bowl dejará derrama millonaria en CDMX; estiman ventas de 6 mil 200 mdp

La edición LX del Super Bowl, el evento deportivo más visto del año, dejará y que se disputará este domingo 7 de febrero, dejará una derrama económica superior a los seis mil 200 millones de pesos en la Ciudad de México, de acuerdo con proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo local.

La cifra representa un incremento de 3.7 por ciento en comparación con el evento del año anterior, que dejó a la ciudad una derrama de poco más de 5 mil 700 millones de pesos.

Feb 4, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks and New England Patriots IMAGN Reuters Connect

Detonante de consumo gastronómico

El Super Bowl se ha consolidado en la Ciudad de México y en el país como uno de los principales detonadores de consumo gastronómico del año impulsando un de la actividad económica directa en restaurantes, bares, plataformas de delivery y marcas de alimentos y bebidas, destacó el organismo empresarial.

El gasto promedio en México, el fin de semana de Super Bowl, es de $500 a $2,000. Broncos en Español (X)

Para este 2026, la CANACO CDMX estima que cada aficionado | a gastará entre 500 y tres mil pesos en comida, bebidas y productos deportivos alusivos antes y durante el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

“El Super Bowl es un evento que trasciende fronteras y demuestra la capacidad de nuestra ciudad para integrarse a dinámicas globales de consumo y entretenimiento", acotó el presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Restaurantes y bares concertarán la mayor derrama antes y durante el Super Tazón, que se disputará en Santa Clara, California, con Bad Bunny como atractivo en el espectáculo de medio tiempo.

El comercio minorista, como la venta de botanas, bebidas, alimentos preparados y artículos alusivos a los equipos participantes, también resultará altamente beneficiado.

San Francisco será la sede del próximo Super Bowl. Facebook Levi's Stadium

Incluso, se proyecta un aumento en la comercialización de televisores y sistemas de sonido, para disfrutar el partido en casa.

Este dinamismo económico, sumado a las inversiones en infraestructura por la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, “refuerza la posición de la CDMX como un importante polo deportivo y económico a nivel internacional”, concluyó la CANACO en un comunicado.

*bb