“¿Cómo le hacemos?”, amaga asaltante a cajero en la Zona Rosa, CDMX

El cajero de una tienda de conveniencia localizada en la Zona Rosa, colonia Juárez, de la Ciudad de México (CDMX), fue víctima de un asalto a mano armada; todo quedó registrado en un video que ya circula por redes sociales.

El asaltante llegó hasta la tienda que se encuentra en la calle Amberes y su cruce con Hamburgo, en la alcaldía Cuauhtémoc, y amagó al cajero, solicitándole que le diera una cantidad de 4 mil pesos en efectivo.

Asalto a cajero de tienda en la Zona Rosa

Asalto en la Zona Rosa. Especial

En las imágenes difundidas, captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, se observa cómo llega el tipo y exige un retiro de 4 mil pesos, amenazando a la víctima con un arma de fuego.

No tengo retiros, no tengo la clave”, contesta la víctima tras las amenazas del ladrón.

El sujeto insiste en que le haga el retiro:

¿Cómo le hacemos? Dame un retiro de 4 mil pesos”, exige el asaltante y empieza a contar hasta tres para que la víctima entregue el dinero.

Tras las amenazas, el hombre se llevó el dinero de la caja y huyó.

Comerciantes de la Zona Rosa han exigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mayor vigilancia en el corredor de Hamburgo y Génova, señalando que este tipo de robos son constantes.

SSC responde

Luego del video difundido, la SSC de la CDMX informó que el hecho delictivo se registró el pasado 1 de febrero en un atienda de conveniencia y, de lo cual, personal de la corporación tomó conocimiento.

Indicó que, de acuerdo con la encargada del establecimiento, un sujeto le mostró al cajero un objeto similar a una pistola y, tras entregarle el dinero, emprendió la huida; por lo que se le orientó a presentar su denuncia formal ante las autoridades.

En tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable”, aseguró la dependencia de Seguridad que encabeza Pabló Vázquez en la capital del país.

