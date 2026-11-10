Retiran carpa de apuestas ilegales y detienen a dos sujetos en Cuajimalpa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México retiraron una carpa instalada en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, donde presuntamente se realizaban juegos de apuestas y sorteos sin autorización, y detuvieron a dos hombres en posesión de aparente marihuana, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

De acuerdo con el comunicado 2986/2026, la intervención ocurrió luego de que personal del establecimiento solicitara el apoyo policial por la presencia de dicha estructura, ubicada sobre avenida José María Castorena, en la colonia San José de los Cedros.

La droga Especial

Al llegar, los uniformados localizaron la carpa y diversos artículos utilizados para los juegos. También observaron a dos hombres que intercambiaban pequeños envoltorios de papel aluminio a un costado de la estructura y que, al percatarse de la presencia policial, ingresaron al interior.

Detenido Especial

Tras intervenirlos y realizarles una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales encontraron entre sus pertenencias 24 envoltorios con hierba verde seca con características similares a la marihuana.

Otro detenido

Además, aseguraron cajas de electrodomésticos, estructuras tubulares para el armado de una mesa con una tabla de madera y una terminal de cobro, objetos que presuntamente eran utilizados para las actividades realizadas en el sitio.

Los detenidos, de 34 y 23 años de edad, fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.