Retiran 340 toneladas de cachivaches en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

La alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), informó que ha retirado más de 340 toneladas de objetos de la vía pública, durante 83 operativos.

El alcalde, Mauricio Tabe, participó en un operativo de retiro de cachivaches y enseres en calles de la colonia Reforma Social.

Recogió llantas, botellas y botes de plástico que impedían el libre tránsito.

Este operativo se realiza dos veces por semana para retirar los cachivaches y también atendemos bajo pedido no solamente en los operativos, porque la idea es tener calles más ordenadas, que son calles mucho más seguras y así, es como nuestras colonias van mejorando y aquí estamos para supervisar que como siempre, las cosas en Miguel Hidalgo se hagan y se hagan bien”, dijo a través de un comunicado.

Operativo de retiro de cachivaches en MH. Especial

Llamó a los vecinos a no apartar lugares con ningún tipo de enseres o mostrencos para que sus calles se vean más limpias y ordenadas.

Durante esta intervención en calles de la colonia Reforma Social, en menos de dos horas se recolectaron cerca de 4.5 toneladas de objetos que obstruían las calles.

De mayo de 2025 a la fecha se han llevado a cabo 83 operativos, recorriendo todas las colonias de la alcaldía, en las que se han recolectado más de 340 toneladas de cachivaches”, indicó.

Multas de hasta 4 mil 692 pesos

La Ley de Cultura Cívica en sus artículos 27 y 28 establece como infracciones contra la tranquilidad de las personas y la seguridad ciudadana, el obstruir o estorbar de cualquier forma las calles y el libre tránsito, sin que exista causa justificada.

Operativo de retiro de cachivaches en MH. Especial

Por lo que hacerlo, conlleva una multa económica que puede ir de los mil 290.41 pesos hasta los 4 mil 692.40 pesos; arresto de 13 a 24 horas o incluso de 24 a 36 horas inconmutables en caso de reincidencia, así como trabajo comunitario de 6 a 12 horas, recordó la demarcación.

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