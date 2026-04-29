Exposición 'balconea' los problemas de vivienda en CDMX y el mundo

El próximo fin de semana se instalará una exposición frente a la Puerta de los Leones de Chapultepec en la Ciudad de México para visibilizar el problema de la vivienda y sus implicaciones en salud, educación, estabilidad y disminución de la pobreza.

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En el marco de los 50 años de la asociación Hábitat para la Humanidad, se instalará la exposición “Abramos la puerta” que son 10 puertas intervenidas por artistas plásticos internacionales y acompañadas de testimonios y datos reales.

Problema de la vivienda e implicaciones

"La muestra conecta el problema de vivienda con sus implicaciones en salud, educación, estabilidad y disminución de la pobreza”, dijo Lacmi Rodríguez, directora ejecutiva nacional de Hábitat para la Humanidad México.

La exposición refleja problemáticas como que 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene una vivienda segura y asequible debido a los altos costos de la vivienda.

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"Lo que constituye una crisis urgente que atender”, consideró.

En México, donde más del 62.8 por ciento de la vivienda es autoproducida y 9 de cada 10 viviendas se levantan sin financiamiento formal.

“La vivienda tiene profundas conexiones con el mejoramiento en la salud, la educación, la estabilidad y la prosperidad de las personas, especialmente para las infancias. Cuando una familia tiene acceso a una vivienda segura y asequible, conforme a los criterios de la ONU, su vida entera mejora. Hay estudios que muestran cómo, por ejemplo, cambiar el piso de tierra por uno firme de concreto reduce en 49 por ciento las diarreas en niños y hasta 15 por ciento el ausentismo escolar. Esta exhibición busca llamar nuestra atención sobre estos impactos positivos a través del trabajo de nuestra red global”, señaló.

La exposición tiene su origen en Estados Unidos y sólo ha salido para instalarse en ciudades como Londres y ahora Ciudad de México.

*bb