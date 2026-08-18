Retira Alcaldía Cuauhtémoc scooters eléctricos en la Roma e Hipódromo por falta de permisos

La Alcaldía Cuauhtémoc desplegó un operativo para retirar scooters eléctricos que obstruían banquetas y pasos peatonales en las colonias Roma e Hipódromo. Las acciones, enfocadas en garantizar el libre tránsito y atender múltiples reportes vecinales, se concentraron en las inmediaciones de la Fuente de Cibeles y del Parque México, donde el personal de la demarcación procedió al aseguramiento de los vehículos.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega explicó que las empresas responsables de estos dispositivos no contaban con el aval ni con los permisos correspondientes presentados ante la autoridad local.

Señaló que la instalación de estos patines fue justificada por sus operadores bajo el argumento de la justa deportiva internacional. Sin embargo, la demarcación no fue consultada sobre los puntos de colocación ni se establecieron acuerdos formales para su funcionamiento.

Durante la supervisión de las labores, Rojo de la Vega argumentó la postura de la administración frente a este tipo de movilidad: "Los famosos scooters, los pusieron para el Mundial, supuestamente. No pidieron visto bueno a la alcaldía, no intercambiamos lugares para establecer estos patines. Miren, yo no estoy en contra realmente, las vecinas y los vecinos sí; tenemos muchas quejas por situaciones distintas. Con mucho cuidado nos los vamos a llevar. Quedaron de mostrarnos los permisos que les dieron, no nos los enseñaron, así que bueno, con mucho cuidado empezamos a retirarlos y esperar a dialogar con las empresas, que finalmente generan una ganancia, pero la alcaldía, ni las vecinas y vecinos, que es lo importante, ven esa ganancia reflejada en sus calles", sostuvo.

La alcaldesa ratificó que el operativo busca asegurar pasos peatonales libres para quienes transitan por la demarcación. Asimismo, reiteró la disposición de la Alcaldía Cuauhtémoc para establecer mesas de diálogo con los representantes comerciales de estas plataformas a fin de normar su operación, privilegiando el orden vial, la seguridad ciudadana y la movilidad.