Vandalizan estación Tlatelolco del Metro; SSC asegura artefactos y descarta detenidos

Un grupo de personas embozadas causó destrozos al interior de la estación Tlatelolco, perteneciente a la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde rompieron cristales y detonaron pirotecnia.

Pese a la gravedad de los daños materiales, las autoridades capitalinas confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni se concretaron detenciones durante la intervención.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, tras los primeros destrozos, los agentes desplegados en el punto iniciaron protocolos de revisión preventivos con la finalidad de retirar objetos aptos para agredir y resguardar la integridad de los usuarios.

Sin embargo, las acciones policiales detonaron una segunda agresión por parte del grupo con el rostro cubierto, según detalló la dependencia: "Derivado de ello, se llevaron revisiones para retirar objetos aptos para agredir, lo que provocó nuevamente que lanzaran cuetones, por lo que se accionó el extintor".

Para controlar la situación y disipar la agresión, los efectivos hicieron uso de los extintores del recinto. Durante este procedimiento, el personal de seguridad logró el aseguramiento de diversos objetos punzocortantes y contundentes que los manifestantes llevaban consigo, entre los que destacan cadenas, palos, martillos y pirotecnia activa.

En la ceremonia se respaldó la reciente creación de una Fiscalía especializada de la Fiscalía General de la República Foto: Especial

A pesar de las agresiones registradas contra la infraestructura del transporte público y la movilización de los cuerpos de seguridad, la SSC precisó el balance final del operativo: "Es importante mencionar que durante este evento no se detuvo a ninguna persona", señaló la dependencia.

El servicio en la Línea 3 continuó bajo resguardo preventivo mientras se evaluaban los daños en los accesos de la estación Tlatelolco. Las autoridades de la Ciudad de México señalaron que la información se encuentra en desarrollo para determinar el origen de los actos vandálicos.