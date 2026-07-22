Decomisan más de 347 mil latas de cerveza durante Mundial en CDMX

En la Ciudad de México, más de 347 mil latas de cerveza y botellas de alcohol fueron aseguradas durante el Mundial en los sitios públicos de celebración, mientras que, en el mismo periodo, más de mil 800 automovilistas fueron remitidos a “El Torito” por rebasar el límite de alcohol permitido en la sangre, informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Del total, 330 mil fueron latas de cerveza y más de 17 mil botellas de alcohol fueron aseguradas a los aficionados, principalmente en el Fan Fest del Zócalo, las inmediaciones de Paseo de la Reforma y en los festivales futboleros desplegados en las alcaldías.

Además, se retiraron más de 21 mil objetos de riesgo, como paraguas, botellas de agua, entre otros, así como más de 18 mil latas de espuma, detalló el jefe de la policía capitalina, al presentar el balance del dispositivo de la SSC, que se integró al Plan Kukulkán del gobierno federal, para blindar el Mundial.

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Agregó que, durante el periodo mundialista, “se aplicaron tres mil 783 pruebas de alcoholemia, de las cuales mil 187 personas dieron positivo por superar los niveles de alcohol permitido en la sangre”, por lo que fueron remitidos al Juzgado 5 en materia civil, quien determinó la sanción y ordenó su traslado al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito.

Asimismo, 33 vehículos que obstruían vialidades fueron retirados y 31 de ellos remitidos a los depósitos.

En tanto, en inmediaciones de los festivales futboleros, fueron controladas 17 riñas, evitando riesgos para las personas involucradas y para los asistentes, mientras que mil 847 personas fueron presentadas ante el Juez Cívico por diversas faltas administrativas, 39 personas fueron desalojadas del Estadio Ciudad de México por la alteración del orden público, precisó Vázquez Camacho.

Como parte del dispositivo por aire, se realizaron 345 patrullajes en dron y 83 a través de helicópteros Cóndor.

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Se realizaron mil 123 traslados con las autoridades deportivas, selecciones nacionales, cuerpos arbitrales, representantes de Estado y otras personalidades. Se logró la localización de 72 personas, mientras que la Policía Turística realizó tres mil 720 acciones de traducción en inglés, francés, alemán, japonés, náhuatl, el ERUM brindó mil 425 acciones médicas”.

Planeación duró dos años

Pablo Vázquez destacó que la planeación de la estrategia integral de seguridad, inteligencia, prevención y vialidad para el Mundial, “ha sido el reto más grande” para la corporación, enfatizó que se requirió de un trabajo previo de más de dos años, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como parte de esa preparación, del 5 de octubre de 2024 al 19 de julio de este año, más de dos mil 800 policías participaron en 127 programas de capacitación y eventos internacionales relacionados con la organización de la Copa del Mundo, llevados a cabo en Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos y República Dominicana, entre otros.

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Se sumó la capacitación de casi 20 mil policías durante 2025 y 2026 en materias como derechos humanos, proximidad, operaciones especiales y protocolos de actuación para eventos masivos.

El secretario aprovechó el balance para agradecer y reconocer el desempeño de los policías capitalinos, a quienes atribuyó el éxito del dispositivo implementado durante el torneo.

Cada espacio, cada celebración y cada partido estuvo acompañado de la presencia siempre atenta, diligente, de la policía, evidenciando su vocación de servicio, que hoy es nuestra carta de presentación al mundo”, expresó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se sumó al reconocimiento a la policía capitalina, a la que calificó como “la mejor del país”.