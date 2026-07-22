12 millones de personas disfrutaron el Mundial en espacios públicos de CDMX

En la Ciudad de México 12 millones de personas participaron en las actividades organizadas con motivo de la Copa Mundial de Fútbol en los más de 50 espacios públicos habilitados para seguir los partidos y asistir a eventos culturales y recreativos.

Afición de España celebra el título en el Ángel de la Independencia Héctor López

Se trata del principal indicador del alcance social del torneo y que coloca a la capital del país “¡como la mejor sede mundialista!, aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Los elementos de la SSC, en coordinación con autoridades de Gobierno de la Ciudad de México, retiraron y destruyeron bebidas alcohólicas en latas y envases de vidrio. Foto: Cuartoscuro

Al presentar el que aseguró será el balance “final, final” del torneo, a tres días del partido final, –y luego de los reportes parciales presentados en los últimos días- Brugada sostuvo que la estrategia consistió en sacar la celebración de los estadios y llevarla a plazas públicas, deportivos, explanadas y corredores culturales de las 16 alcaldías, donde durante 39 días, capitalinos y turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de espectáculos gratuitos y de los partidos.

La mayor concentración de asistentes se registró en el FIFA Fan Fest del Zócalo que reunió a 2.5 millones de personas, mientras que los 18 Festivales Futboleros organizados en las alcaldías congregaron a 461 mil asistentes.

Aquí no hubo boleto VIP ni palco exclusivo. Bastó una playera de cualquier equipo, una bandera al hombro y muchas ganas de gritar un gol. Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira

A ello se sumaron 460 mil aficionados que acudieron a los cinco partidos disputados en el Estadio Banorte y 3.7 millones de personas que participaron en celebraciones masivas realizadas en distintos puntos de la capital durante los encuentros de la Selección Mexicana y las fases finales del torneo, detalló la jefa de Gobierno.

Además, 5.5 millones de personas acudieron a actividades paralelas como la Aldea Global, el desfile mundialista, “La Ola Más Grande del Mundo” y más de mil 900 eventos culturales, entre exposiciones, conciertos, talleres, muestras gastronómicas y espectáculos.

Toda una fiesta masiva en La Ola Más Grande del Mundo Elizabeth Velázquez

Con esas cifras, Brugada Molina aseguró que la Ciudad de México rebasó las expectativas de asistencia y organización.

“Después del Mundial ya nos queda chico el país (…) Abrazamos al mundo, conquistamos el corazón del mundo y nos convertimos en los mejores anfitriones del planeta”, con más de cuatro millones de visitantes nacionales y extranjeros, procedentes de más de 80 países, afirmó.

SE MOVILIZÓ A MÁS DE 1.4 MILLONES

En materia de movilidad, la operación especial implementada durante los cinco partidos celebrados en la capital permitió realizar más de un millón 400 mil viajes mediante la red de Movilidad Integrada, taxis y esquemas de movilidad vía plataformas.

Además, se crearon alrededor de 80 mil empleos temporales en la capital, ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio. Cuartoscuro

El Metro concentró más de 860 mil traslados, equivalente a casi dos de cada tres viajes relacionados con el Mundial.

El Tren Ligero movilizó 236 mil pasajeros; RTP trasladó cerca de 70 mil personas; el Trolebús transportó más de 32 mil usuarios, mientras que el Metrobús superó los 11 mil viajes vinculados con la operación del torneo, informó en su oportunidad el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

A estas cifras se agregaron más de 107 mil servicios de taxi por aplicación, además de taxis autorizados, bicicletas y otros medios de movilidad, precisó García Nieto, desde el Museo de la Ciudad de México, donde se presentó el balance mundialista, y al que asistió Gabriela Cuevas, representante del Gobierno Federal para el Mundial.

El operativo incluyó estacionamientos temporales para bicicletas y monopatines, bahías especiales para taxis, rutas alternas y cierres escalonados para mantener la operación del transporte durante los encuentros.

“Estos datos no representan solamente una suma de viajes; reflejan que miles de familias pudieron desplazarse con normalidad y que los visitantes encontraron alternativas claras para llegar a los distintos eventos”, señaló el secretario.