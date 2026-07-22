Automovilista impacta motocicleta y provoca muerte de tripulantes

Un hombre de 70 años fue detenido en la alcaldía Azcapotzalco, ya que impactó a una motocicleta en la que viajaban dos personas, debido a la colisión los dos tripulantes perdieron la vida.

El presunto responsable no se detuvo para ayudar a la mujer y el hombre, sino que continuó con su marcha para escapar del sitio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que elementos en campo fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre un percance vehicular.

Por tal motivo, los elementos de la SSC llegaron al cruce de la avenida Camarones y la calle Norte 87, en la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, para verificar el reporte.

En el lugar, observaron a un hombre y a una mujer sobre la cinta asfáltica y metros más adelante una motocicleta color rojo en la que viajaban, por lo que de inmediato acordonaron el área, realizaron cortes a la circulación y solicitaron los servicios de emergencia”.

Testigos informaron a los policías sobre el presunto responsable, quien ya no estaba en la zona, pero dieron las características del vehículo que manejaba, por lo que comenzó el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, en las que se observó a una camioneta verde que se alejaba del lugar.

Al mismo tiempo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron al apoyo, diagnosticaron al hombre y la mujer sin signos vitales, por lo que de acuerdo a los lineamientos policiales dieron parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes”.

La camioneta fue ubicada cuando circulaba calles más adelante, donde el personal de la SSC le dio alcance y marcaron el alto, el conductor de 70 años fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.