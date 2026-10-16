Mujer vendía y metía droga a penales en CDMX ¡Así cayó!

Una mujer de 52 años, señalada por presunta venta de drogas en Iztapalapa y participar con sus familiares en el ingreso de sustancias prohibidas a las cárceles de la Ciudad de México, fue detenida durante un cateo en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Apenas en agosto pasado ya había sido detenida por intentar meter droga a un penal ubicado en la zona oriente de la capital.

Las investigaciones llevaron a los policías hasta una vivienda del andador número 5, donde presuntamente se almacenaban y distribuían narcóticos.

Antes de entrar al inmueble, los agentes realizaron labores de vigilancia y reunieron información sobre lo que supuestamente ocurría en el domicilio. Con esos datos, la Fiscalía capitalina solicitó a un juez una orden de cateo, que finalmente fue autorizada.

Con el permiso judicial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apoyados por personal de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, llegaron al lugar para realizar el operativo.

Dentro de la vivienda encontraron a la mujer y aproximadamente cinco kilos de hierba verde con características similares a la marihuana, por lo que fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, la detenida no solo estaría relacionada con la venta de droga en Iztapalapa, sino que presuntamente trabajaba junto con algunos de sus familiares para introducir sustancias ilícitas a distintos centros penitenciarios de la capital, donde posteriormente eran comercializadas.

Las autoridades buscan esclarecer cómo operaba esta presunta red y determinar la responsabilidad de la mujer, cuya situación jurídica quedará en manos del Ministerio Público.

Según cifras de la SSC, desde enero de 2025 y hasta octubre de 2026 han sido detenidas 66 personas que presuntamente intentaron introducir marihuana, cocaína, cristal y hasta bebidas alcohólicas a alguno de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.