Partido Verde en CDMX impulsa educación para prevenir el maltrato animal

Con el objetivo de combatir el maltrato hacia los animales y promover su reconocimiento como seres sintientes desde las aulas, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas para incorporar contenidos de bienestar animal en los programas de educación ambiental dirigidos a niñas, niños y adolescentes en la capital.

La medida fue respaldada por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital y su dirigente local, Jesús Sesma Suárez, quienes destacaron que esta iniciativa permitirá consolidar valores fundamentales como el respeto, la empatía y la responsabilidad hacia las distintas formas de vida desde la infancia.

De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo local, las modificaciones contemplan integrar en los planes de estudio materias y contenidos enfocados en la protección animal, la tenencia responsable de mascotas y la prevención de la violencia contra las especies.

El propósito central es dotar a las nuevas generaciones de herramientas conceptuales e impartir una formación integral que reconozca que la preservación de la naturaleza exige garantizar condiciones de vida dignas para todos los seres sintientes.

Al respecto, Jesús Sesma Suárez enfatizó el papel crucial de la enseñanza escolar para generar una transformación profunda en el comportamiento social frente a la fauna urbana y la biodiversidad.

Promover el respeto hacia los animales desde las escuelas permite formar personas más conscientes de su responsabilidad con el entorno. Enseñar a niñas, niños y jóvenes a valorar todas las formas de vida también contribuye a construir una sociedad más sensible y comprometida con el medio ambiente”, dijo el dirigente del Partido Verde en la capital del país.

Asimismo, Sesma Suárez puntualizó que la prevención del maltrato animal a través de la formación temprana resulta ser la estrategia más eficaz para construir esquemas de convivencia armónicos y responsables dentro de la Ciudad de México.

Expuso que educar a los jóvenes en estos principios generará cambios permanentes en la relación de las comunidades con su entorno natural.

Finalmente, el líder ecologista reafirmó el compromiso del Partido Verde en la capital para dar seguimiento al marco regulatorio y continuar impulsando políticas públicas integrales que combatan el maltrato, refuercen las sanciones y garanticen la protección de los animales en la entidad.