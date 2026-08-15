Invitan a adoptar 'lomitos' y 'michis' en la Glorieta de Insurgentes

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) realiza este fin de semana una jornada de adopción de perros y gatos. Instalaron un módulo de adopción en la Glorieta de Insurgentes. La jornada inició el viernes, siguió este sábado y continuará este domingo de 12:00 a 16:00 horas.

Jornada de adopción de perritos y gatitos Jonás López

Los elementos de la BVA informaron que sólo es necesario presentar una identificación oficial, un comprobante de domicilio y firmar una carta responsiva. Si los adoptantes residen en la Ciudad de México, la BVA lleva a los animales de compañía hasta su nuevo hogar.

La BVA resguarda a unos 300 perros y gatos en sus instalaciones de Xochimilco. Todos han sido rescatados, tratados médicamente y puestos en adopción. La mayoría de los perros y gatos fueron rescatados de la calle, muchos luego de haber sufrido atropellamientos o maltrato.

Los elementos de la BVA invitaron a la ciudadanía a adoptar a un perro o a un gato y darles un nuevo hogar. Adoptantes consideraron que ha sido su mejor decisión porque han recibido puro amor de parte de los lomitos y michos.

“He adoptado como seis veces, mucho amor con los perritos, he sido muy feliz. Los primeros que adopté fueron dos chihuahuas que los rescataron de un semáforo, los tenían explotando y los rescaté, los perritos estaban muy mal y me los llevé, los llevé al veterinario y los evaluaron y todo y ya ahorita están muy bien sanitos y coleando.